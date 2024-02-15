Кто из украинских звезд продолжает использовать русский язык и как они это объясняют (фото)

Александр Кривошапко, Иван Дорн и Вера Брежнева с началом полномасштабного вторжения в Украину пытались полностью перейти на украинский язык в общении и творчестве. Однако постепенно звезды все же вернулись к русскому языку.

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После 24 февраля 2022 года многие публичные люди, в том числе и звезды шоу-бизнеса, принципиально перешли на украинский язык. Однако с течением времени некоторые певцы и артисты снова вернулись к употреблению в общественном пространстве русского языка, пишет "Обозреватель".

Александр Кривошапко

Медиа пишет о том, что с первых дней полномасштабной войны России с Украиной артист был волонтером, который ездил в горячие точки и помогал эвакуировать людей, а также бойцом ТРО. Но несколько позже Кривошапко принял решение выехать из Украины. Свои посты в социальных сетях певец до сих пор оформляет в большинстве случаев на русском языке.

Александр Кривошапко, который активно помогал бойцам ТРО, продолжает в соцсетях использовать русский язык

Иван Дорн

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину, после чего попал в список артистов, которым запрещена концертная деятельность в России. Позднее Дорн объявил о прекращении работы с российскими артистами и брендами, лейбл Дорна Masterskaya закрыл свой музыкальный каталог для России и Белоруссии, кроме того Дорн не стал выпускать новый, почти готовый, русскоязычный альбом "Dorndom".

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Однако в интервью казахстанскому YouTube-каналу Esquire Kazakhstan Дорн рассказал, что, согласился на аполитичный фестиваль в 2022 году. С такой просьбой к украинцу обратились организаторы, которые хотели угодить слушателям из всех стран. Кроме того В новогоднюю ночь 1 января 2024 года выступил на острове Бали в клубе "KLAPA Beach Club", владельцем которого является россиянин Николай Нечунаев проживающий в Индонезии. Заведение также приглашает звезд из России, поддерживающих войну в Украине, такие как Баста, Morgenshtern, Нурлан Сабуров.

Иван Дорн готовился к выпуску альбома под названием Dorndom, в котором присутствовали русскоязычные треки Фото: instagram.com/dorn_ivan

Вера Брежнева

После 24 февраля Брежнева начала активно волонтерить и обращаться к своим фанатам на украинском языке. В феврале 2022 года выступила против вторжения России на Украину, после чего попала в список артистов, которым запрещена концертная деятельность в России. А 21 марта 2022 года переехала из России в Польшу. В июне 2023 года Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России

Певица также выпустила свой первый полностью украиноязычный альбом, в который вошло шесть композиций. Речь идет о песнях, которые Брежнева презентовала в октябре 2023 года: "Такi ми люди", "Дякую", "Ніч мине", "Голос", "Що, якщо?", "Закохайся у небо".

Однако Брежнева до сих пор не может полностью отказаться от русского. В соцсетях она до сих пор публикует посты на этом языке, а иногда переходит на английский.

Вера Брежнева до сих пор публикует в своих соцсетях контент на русском языке Фото: Instagram ververa

Напомним, в декабре 2023 года Оксана Байрак внезапно призналась в любви к Украине. Телеведущая находится в России и ранее признавалась в любви Санкт-Петербургу.

А в сентябре 2023 года Макс Барских рассказал о переходе на украинский язык. Артист признался, что трудно выражать эмоции с родными, однако он старается.