Хто з українських зірок продовжує використовувати російську мову і як вони це пояснюють (фото)

Олександр Кривошапко, Іван Дорн та Віра Брежнєва з початком повномасштабного вторгнення в Україну намагалися повністю перейти на українську мову в спілкуванні та творчості. Однак поступово зірки все ж повернулися до російської мови.

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Після 24 лютого 2022 року багато публічних людей, зокрема й зірки шоубізнесу, принципово перейшли на українську мову. Однак із плином часу деякі співаки й артисти знову повернулися до вживання в суспільному просторі російської мови, пише "Обозреватель".

Олександр Кривошапко

Медіа пише про те, що з перших днів повномасштабної війни Росії з Україною артист був волонтером, який їздив до гарячих точок і допомагав евакуювати людей, а також бійцем ТРО. Але дещо пізніше Кривошапко ухвалив рішення виїхати з України. Свої пости в соціальних мережах співак досі оформляє в більшості випадків російською мовою.

Олександр Кривошапко, який активно допомагав бійцям ТРО, продовжує в соцмережах використовувати російську мову

Іван Дорн

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну, після чого потрапив до списку артистів, яким заборонено концертну діяльність у Росії. Пізніше Дорн оголосив про припинення роботи з російськими артистами та брендами, лейбл Дорна Masterskaya закрив свій музичний каталог для Росії та Білорусі, крім того, Дорн не став випускати новий, майже готовий, російськомовний альбом "Dorndom".

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Однак в інтерв'ю казахстанському YouTube-каналу Esquire Kazakhstan Дорн розповів, що, погодився на аполітичний фестиваль у 2022 році. З таким проханням до українця звернулися організатори, які хотіли догодити слухачам з усіх країн. Крім того, у новорічну ніч 1 січня 2024 року Дорн виступив на острові Балі в клубі "KLAPA Beach Club", власником якого є росіянин Микола Нечунаєв, що проживає в Індонезії. Заклад також запрошує зірок із Росії, які підтримують війну в Україні, такі як Баста, Morgenshtern, Нурлан Сабуров.

Іван Дорн готувався до випуску альбому під назвою Dorndom, в якому були присутні російськомовні треки Фото: instagram.com/dorn_ivan

Віра Брежнєва

Після 24 лютого Брежнєва почала активно волонтерити та звертатися до своїх фанатів українською мовою. У лютому 2022 року виступила проти вторгнення Росії в Україну, після чого потрапила до списку артистів, яким заборонено концертну діяльність у Росії. А 21 березня 2022 року переїхала з Росії до Польщі. У червні 2023 року Віра Брежнєва позбулася посвідки на проживання в Росії

Співачка також випустила свій перший повністю україномовний альбом, до якого увійшло шість композицій. Йдеться про пісні, які Брежнєва презентувала в жовтні 2023 року: "Такі ми люди", "Дякую", "Ніч мине", "Голос", "Що, якщо?", "Закохайся у небо".

Однак Брежнєва досі не може повністю відмовитися від російської. У соцмережах вона досі публікує пости цією мовою, а іноді переходить на англійську.

Віра Брежнєва досі публікує у своїх соцмережах контент російською мовою Фото: Instagram ververa

Нагадаємо, у грудні 2023 року Оксана Байрак раптово зізналася в коханні до України. Телеведуча перебуває в Росії й раніше зізнавалася в коханні Санкт-Петербургу.

А у вересні 2023 року Макс Барських розповів про перехід на українську мову. Артист зізнався, що важко висловлювати емоції з рідними, проте він старається.