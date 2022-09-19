В Украине арестовали имущество россиян и белорусов на сумму 53 млрд грн

Во время войны с Россией в Украине продолжается розыск, арест и конфискация активов, связанных с агрессором. И хотя конфисковано уже на миллиарды, пока речь идет о вершине айсберга.

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Стремясь взять под контроль украинскую экономику российский бизнес оставил в Украине глубокий след. Соответственно, стоимость связанных со страной-агрессором активов, которые после начала полномасштабного вторжения в Украине разыскивают, арестовывают и конфискуют, должна быть весьма существенной. Однако сумму, в которую пока оценивается арестованное имущество, Фокус в своем обзоре "Большая конфискация. Что ждет российские и белорусские активы в Украине" сравнивает с вершиной айсберга.

На основе сообщений Бюро экономической безопасности об аресте активов Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) подсчитал, что стоимость арестованных в Украине активов россиян и белорусов ориентировочно составляет около 53 млрд грн.

"В частности, во Львове и Киеве арестовали гостиницы общей площадью 30 тыс. кв м, стоимостью почти 1 млрд грн. Сеть гостиниц принадлежит предприятию, бенефициарными владельцами которого выступают граждане РФ. Также арестованы корпоративные права предприятия на общую сумму более 100 млн грн", — приводит в пример один из показательных кейсов Виталий Сокуренко, адвокат АО Legal Strategy. По мнению Фокуса здесь идет речь о гостиницах "Лыбидь" в Киеве и "Днестр" во Львове, которыми владеет россиянка Наталья Селиванова.

В свою очередь, управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", адвокат Игорь Чудовский приводит в пример арест сети АЗС "АМИК" и ее активов более чем на 2 млрд грн. Ранее эти АЗК работали под брендом российской компании "Лукойл".

В Национальном агентстве Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), куда арестованное имущество передается в управление, Фокусу сообщили, что стоимость активов, поступивших в распоряжение агентству, измеряется десятками миллиардов гривен.

В АРМА уточняют, что пока речь идет о весьма приблизительных суммах, поскольку при передаче активов его профессиональная оценка не проводится, а правоохранители ориентируются на средние рыночные цены. Игорь Чудовский уточняет, что стоимость арестованного имущества определяется во время ареста с помощью судебно-экономической, судебно-товароведческой, судебно-бухгалтерской и судебно-строительной экспертиз.

Розыск активов, связанных с агрессором, продолжается и возможно, значительная их доля все еще скрывается за номинальными собственниками. По словам Виталия Сокуренко, поиск информации о таких компаниях — работа аналитиков, которые просматривают материалы, находящиеся в открытых источниках и реестрах, анализируют закрытые данные, все сравнивают, проверяют и делают выводы.

Здесь Сокуренко советует обратить внимание на иностранные инвестиции, которые приходили в Украину из оффшоров – Кипра, Панамы, Вирджинских островов. Собеседник Фокуса подчеркивает, что около половины этих инвестиций могут быть связаны с РФ и украинскими "толстосумами".

Ранее Фокус сообщал, что в Украине арестовали корпоративные права и товары известной сети магазинов парфюмерии и косметики Brocard. На счетах компании заблокировали 420 млн грн.

Также Фокус писал об аресте имущества, принадлежащего российскому бизнесмену Владимиру Крупчаку на сумму более 10 млрд грн.