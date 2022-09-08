На счетах "зависло" 420 миллионов грн: в Украине арестовали активы сети магазинов Brocard

Детективы БЭБ провели санкционированные обыски офисных и складских помещений компаний и изъяли неучтенные товарно-материальные ценности в количестве более 700 тыс единиц.

В Украине заблокировали корпоративные права и активы двух компаний, руководство которых подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 50 миллионов гривен. Как сообщил экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, одной из таких компаний является сеть косметики Brocard.

"Производство продолжается, следователи еще должны передать обвинительный акт в суд и доказать вину должностных лиц в совершении преступления", — говорится в сообщении Юрия Гайдая.

По данным пресс-службы Бюро экономической безопасности (БЭБ) под арестом сейчас находятся:

более 700 тысяч единиц товара;

100% уставного капитала двух компаний в размере 881 тыс. грн;

денежные средства на банковских счетах – более 420 млн грн.

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Аналитики БЭБ выяснили, что одна из этих фирм, занимающаяся импортом и продажей косметических средств и духов, занижала стоимость продукции и скрывала реальные объемы реализации товаров при регистрации налоговых документов. Следователи считают, что таким образом руководство фирмы умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 млн грн.

Кроме того, сама розничная сеть работала с нарушениями. Ее сотрудники якобы, сформировали искусственный налоговый кредит за рекламные услуги от дистрибьютора, и занизили сумму налогового обязательства по НДС на 17,8 млн. грн. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 212 УКУ – умышленное уклонение от уплаты налогов.

Отметим, что с 2010 года Brocard Ukraine принадлежал оффшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами. А конечным бенефициаром компании была владелица российской сети ЛʼЭтуаль Татьяна Володина. По состоянию на 1 января этого года сеть насчитывала около 100 магазинов в 26 украинских городах. Ежегодная выручка сети, по данным, YouControl) составляет более 3,4 млрд грн.

Напомним, Верховный суд 19 августа отменил взыскание с Национального банка Украины 128,9 млн. грн. в пользу владельцев выведенного с рынка Радикал Банка, которые связывают с окружением экс-президента Виктора Януковича, сбежавшего в Россию.

Также Агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами впервые инициировало покупку военных облигаций за счет арестованных средств.