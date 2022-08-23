Януковичу не достались: НБУ разрешили не платить 129 миллионов банкроту Радикал Банку

Точку в судебных процессах, которые продолжались с 2018 года, поставил Верховный суд Украины.

Верховный суд 19 августа отменил взыскание с Национального банка Украины 128,9 млн. грн. в пользу владельцев выведенного с рынка Радикал Банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Верховный Суд отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 21 января 2020 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 8 сентября 2020 о взыскании с Национального банка в пользу акционера выведенного с рынка ПАО "Радикал Банк" 128,9 млн. грн. и решение об отказе в иске", – сказано в сообщении.

Отмечается, что решение Верховного суда окончательное и не подлежит обжалованию.

По данным НБУ, главными акционерами "Радикал Банка" являлись сын главы набсовета Максим Шпак (71% акций) и глава правления Анри Веремийченко (20% акций). Всего им принадлежало 91% акций банка через "Промышленную инновационную компанию". "Радикал Банк" также связывают с окружением беглого президента Виктора Януковича.

Сам банк был признан неплатежеспособным еще семь лет назад. Напомним, осенью 2015 года Нацбанк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Радикал Банк" за однократное грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения, что представляло угрозу для интересов вкладчиков или других кредиторов банка.

В 2018 году акционер ПАО "Радикал Банк" обратился с иском к Национальному банку Украины о возмещении имущественного ущерба. В январе 2020 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил претензии акционера банка и разрешил взыскать с Национального банка в пользу Промышленной инновационной компании имущественный ущерб в размере 128,9 млн. грн. В сентябре того же года решение Хозяйственного суда столицы подтвердил Северный апелляционный хозяйственный суд.

Ранее Фокус сообщал, что в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать Мегабанк, который был признан неплатежеспособным еще в начале июня 2022 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 21 июня начал выплату гарантированного возмещения вкладчикам Мегабанка по договорам банковского вклада, по которым истек срок действия по состоянию на конец дня 2 июня 2022 (т.е. дня, предшествующего дню начала вывода банка с рынка), и по договорам банковского счета.