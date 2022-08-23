Януковичу не дісталися: НБУ дозволили не платити 129 мільйонів банкруту Радикал Банку

Крапку у судових процесах, які тривали з 2018 року, поставив Верховний суд України.

Верховний суд 19 серпня скасував стягнення з Національного банку України 128,9 млн грн на користь власників виведеного із ринку Радикал Банку. Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Верховний Суд скасував рішення Господарського суду міста Києва від 21 січня 2020 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 8 вересня 2020 року про стягнення з Національного банку на користь акціонера виведеного з ринку ПАТ "Радикал Банк" 128,9 млн грн та рішення про відмови в позові", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що рішення Верховного суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

За даними НБУ, головними акціонерами "Радикал Банку" були син голови наглядової ради Максим Шпак (71% акцій) та голова правління Анрі Веремійченко (20% акцій). Усього їм належало 91% акцій банку через "Промислову інноваційну компанію". "Радикал Банк" також пов'язують з оточенням президента Віктора Януковича.

Сам банк визнали неплатоспроможним ще сім років тому. Нагадаємо, восени 2015 року Нацбанк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Радикал Банк" за одноразове грубе порушення законодавства у сфері готівкового обігу, що становило загрозу для інтересів вкладників або інших кредиторів банку.

У 2018 році акціонер ПАТ "Радикал Банк" звернувся з позовом до Національного банку України щодо відшкодування майнових збитків. У січні 2020 року Господарський суд Києва задовольнив претензії акціонера банку та дозволив стягнути з Національного банку на користь Промислової інноваційної компанії майнові збитки у розмірі 128,9 млн грн. У вересні того ж року рішення Господарського суду столиці підтвердив Північний апеляційний господарський суд.

Раніше Фокус повідомляв, що в Нацбанку ухвалили рішення відкликати ліцензію та ліквідувати Мегабанк, який визнали неплатоспроможним ще на початку червня 2022 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 21 червня розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам Мегабанку за договорами банківського вкладу, за якими минув термін дії станом на кінець дня 2 червня 2022 року (тобто дня, що передує дню початку виведення банку з ринку), та за договорами банківського рахунку.