На рахунках "зависло" 420 мільйонів гривень: в Україні заарештували активи мережі магазинів Brocard

Детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки офісних і складських приміщень компаній і вилучили невраховані товарно-матеріальні цінності в кількості понад 700 тис. одиниць.

В Україні заблокували корпоративні права й активи двох компаній, керівництво яких підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму понад 50 мільйонів гривень. Як повідомив економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай, однією із таких компаній є мережа косметики Brocard.

"Виробництво триває, слідчі ще мають передати обвинувальний акт у суд і довести провину посадових осіб у скоєнні злочину", — йдеться в повідомленні Юрія Гайдая.

За даними пресслужби Бюро економічної безпеки (БЕБ) під арештом наразі перебувають:

понад 700 тисяч одиниць товару;

100% статутного капіталу двох компаній у розмірі 881 тис. грн;

кошти на банківських рахунках — понад 420 млн грн.

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Аналітики БЕБ з'ясували, що одна з цих фірм, яка займається імпортом і продажем косметичних засобів і парфумів, занижувала вартість продукції та приховувала реальні обсяги реалізації товарів при реєстрації податкових документів. Слідчі вважають, що так керівництво фірми навмисне ухилилося від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн.

Крім того, роздрібна мережа працювала з порушеннями. Її співробітники нібито сформували штучний податковий кредит за рекламні послуги від дистриб'ютора та занизили суму податкового зобов'язання з ПДВ на 17,8 млн грн. Кримінальну справу розслідують за ч. 3 ст. 212 ККУ — умисне ухилення від сплати податків.

Зазначимо, що з 2010 року Brocard Ukraine належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками. А кінцевим бенефіціаром компанії була власниця російської мережі "Л Етуаль" Тетяна Володіна. Станом на 1 січня цього року мережа налічувала близько 100 магазинів у 26 українських містах. Щорічний виторг мережі, за даними YouControl, становить понад 3,4 млрд грн.

Нагадаємо, Верховний суд 19 серпня скасував стягнення з Національного банку України 128,9 млн грн на користь власників виведеного з ринку "Радикал Банку", які пов'язують із оточенням експрезидента Віктора Януковича, який втік у Росію.

Також Агентство України з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами вперше ініціювало купівлю військових облігацій за рахунок заарештованих коштів.