В Україні заарештували майно росіян та білорусів на суму 53 млрд грн

Під час війни з Росією в Україні продовжується розшук, арешт та конфіскація активів, пов'язаних з агресором. І хоча конфісковано вже на мільярди, поки що йдеться про вершину айсберга.

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Прагнучи взяти під контроль українську економіку, російський бізнес залишив в Україні глибокий слід. Відповідно, вартість пов'язаних з країною-агресором активів, які після початку повномасштабного вторгнення в Україні розшукують, заарештовують та конфіскують, має бути дуже суттєвою. Однак суму, в яку поки що оцінюється заарештоване майно, Фокус у своєму огляді "Велика конфіскація. Що чекає на російські та білоруські активи в Україні" порівнює з вершиною айсберга.

На основі повідомлень Бюро економічної безпеки про арешт активів Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) підрахував, що вартість заарештованих в Україні активів росіян та білорусів орієнтовно становить близько 53 млрд. грн.

"Зокрема, у Львові та Києві заарештували готелі загальною площею 30 тис. кв м, вартістю майже 1 млрд грн. Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого виступають громадяни РФ. Також заарештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн", — наводить як приклад один із показових кейсів Віталій Сокуренко, адвокат АТ Legal Strategy. На думку Фокусу тут йдеться про готелі "Либідь" у Києві та "Дністер" у Львові, якими володіє росіянка Наталія Селіванова.

Зі свого боку, керівний партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери", адвокат Ігор Чудовський наводить як приклад арешт мережі АЗС "АМІК" та її активів на понад 2 млрд грн. Раніше ці АЗК працювали під брендом російської компанії "Лукойл".

У Національному агентстві України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), куди заарештоване майно передається до управління, Фокусу повідомили, що вартість активів, які надійшли у розпорядження агентству, вимірюється десятками мільярдів гривень.

В АРМА уточнюють, що поки що йдеться про дуже приблизні суми, оскільки під час передачі активів їхня професійна оцінка не проводиться, а правоохоронці орієнтуються на середні ринкові ціни. Ігор Чудовський уточнює, що вартість арештованого майна визначається під час арешту за допомогою судово-економічної, судово-товарознавчої, судово-бухгалтерської та судово-будівельної експертиз.

Розшук активів, пов'язаних з агресором, триває і, можливо, значна їхня частка все ще ховається за номінальними власниками. За словами Віталія Сокуренка, пошук інформації про такі компанії — робота аналітиків, які переглядають матеріали, що знаходяться у відкритих джерелах та реєстрах, аналізують закриті дані, все порівнюють, перевіряють та роблять висновки.

Тут Сокуренко радить звернути увагу на іноземні інвестиції, які надходили в Україну з офшорів — Кіпру, Панами, Вірджинських островів. Співрозмовник Фокусу наголошує, що близько половини цих інвестицій можуть бути пов'язані з РФ та українськими "товстосумами".

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні заарештували корпоративні права і товари відомої мережі магазинів парфумерії та косметики Brocard. На рахунках компанії заблокували 420 млн. грн.

Також Фокус писав про арешт майна, що належить російському бізнесменові Володимиру Крупчаку на суму понад 10 млрд. грн.