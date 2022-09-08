На суму понад 10 млрд грн: в Україні заарештували майно депутата Держдуми РФ (відео)

Під арешт в Україні потрапили корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки та інші об'єкти, що належать російському паперовому магнату. За інформацією ЗМІ, йдеться про Володимира Крупчака.

Офіс Генерального прокурора України заарештував у нашій 169 об'єктах нерухомості, які належали російському паперовому магнату та ексдепутату Держдуми РФ. Інформація про це з'явилась на сайті Національної поліції України.

Окрім того, колишній депутат Держдуми Росії організував на території України бізнес.

Слідство встановило, що посадові особи на підприємствах, кінцевий зиск з яких отримував росіянин, налагодили схему виведення коштів у РФ. Також вони ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України ці підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із Європейського Союзу. Отримані доходи в такий спосіб поповнювали бюджет РФ.

Під час слідства Офіс Генпрокурора заарештував корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості, що належать російському паперовому магнату, на понад 10 млрд грн.

У майбутньому активи планують продати, а отримані кошти направити на потреби ЗСУ та відновлення зруйнованої російськими військовими інфраструктури.

В Офісі Генпрокурора та пресслужбі Національної поліції ім'я російського магната не називають. Однак журналісти встановили, що мова може йти про ексдепутата Держдуми РФ Володимира Крупчака.

Нагадаємо, в Італії заарештували 11 вілл наближеного до Путіна російського олігарха Кантора. Європейська рада розпорядилася заарештувати майно В'ячеслава Кантора ще у квітні 2022 року. На виконання розпорядження відомства знадобилося 4 місяці.

Крім того, 20 серпня Фокус писав, що у Гібралтарі вперше виставлять на продаж заарештовану суперяхту олігарха з РФ Дмитра Пумпянського. На нього наклали санкції на Заході, але яхту заарештували за позовом інвестиційного банку. 23 серпня її продали, проте подробиці угоди не розголошують.