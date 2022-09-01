В Італії заарештували 11 вілл близького до Путіна російського олігарха Кантора

Європейська рада розпорядилася заарештувати майно В'ячеслава Кантора ще у квітні 2022 року. На розпорядження відомства знадобилося 4 місяці.

Влада Італії заарештувала 11 вілл російського мільярдера В'ячеслава Кантора. Бізнесмен є близьким до російського президента Володимира Путіна. Про це пише італійське видання L'Unione Sarda.

Повідомляється, що нерухомість російського бізнесмена заарештована у провінції Порто-Ротондо на острові Сардинія. Журналісти зазначають, що серед арештованих вілл є ті, які Кантор раніше придбав у сім'ї колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, він зараз є депутатом Європейського парламенту.

Відомо, що Європейська рада розпорядилася заарештувати майно В'ячеслава Кантора ще у квітні 2022 року після того, як проти нього ввели персональні санкції через вторгнення Росії в Україну. На розпорядження відомства знадобилося 4 місяці. Затримка з виконанням рішення пояснюється складнощами виявлення компаній, які формально володіли нерухомістю мільярдера.

Що відомо про В'ячеслава Кантора?

В'ячеслав Кантор — великий російський бізнесмен, він володів 89% у компанії з виробництва мінеральних добрив "Акрон". Після введення санкцій Кантор передав половину активів під керування трьома топменеджерами. Він входить до найбагатших людей Росії. За версією Forbes, його статки у 2022 році оцінюють у $4,6 млрд.

6 квітня 2022 року Великобританія ввела персональні санкції проти Кантора як проти найбільшого власника акцій компанії "Акрон", яка має стратегічну важливість для російської влади. 8 квітня до санкцій приєднався ЄС.

Нагадаємо, 20 серпня Фокус писав, що у Гібралтарі вперше виставлять на продаж заарештовану суперяхту олігарха з РФ Дмитра Пумпянського. На нього наклали санкції на Заході, але яхту заарештували за позовом інвестиційного банку. 23 серпня її продали, проте подробиці угоди не розголошують.

Раніше, 25 липня, повідомлялося, що російський олігарх Алішер Усманов спробував оскаржити персональні санкції через Європейський суд. Окрім скасування санкцій, бізнесмен вимагав від Євросоюзу компенсацію у розмірі 20 тисяч доларів. Суд не задовольнив і цю вимогу.