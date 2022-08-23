У Європі продали першу яхту підсанкційного олігарха з РФ: як проходив аукціон

П'ятипалубну яхту Axioma конфіскували у Гібралтарі, оскільки бізнесмен Дмитро Пумпянський не заплатив банку JP Morgan 20 мільйонів доларів боргу. Судно хотіли купити понад 60 людей.

У Гібралтарі продали першу яхту, яку забрали в російського олігарха Дмитра Пумпянського, котрий потрапив під санкції. Про це повідомили джерела агентства Reuters в адміралтейському суді країни.

Продаж п'ятипалубної 72-метрової яхти Axioma став першою успішною угодою після арешту розкішних суден російських багатіїв по світу. Яхту конфіскувала влада Гібралтару в березні після того, як американський банк JP Morgan заявив про відмову Пумпянського від сплати боргу 20 мільйонів доларів.

Джерело в уряді Гібралтару сказало, що гроші від продажу судна, швидше за все, заморозять, а не передадуть будь-кому.

[ + – ] Яхта російського олігарха обладнана 6 гостьовими каютами та басейном

Bloomberg пише, що розкішна яхта привабила 63 ставки під час аукціону в Гібралтарі. Суми заявок та інформація про покупців є конфіденційними, інформацію про продаж опублікують приблизно через два тижні.

Яхта Дмитра Пумпянського — що відомо про власника судна

Яхта російського олігарха обладнана 6 гостьовими каютами, басейном, 3D-кінозалом, тренажерним залом, джакузі та спа-салоном.

Дмитро Пумпянський — голова компанії-виробника сталевих труб ВАТ "ТМК", постачальника російського монополіста "Газпром". Forbes оцінював його статки 2 мільярди доларів і приписував до найближчих олігархів в оточенні російського президента Володимира Путіна.

Труби ВАТ "ТМК" використовувалися для будівництва газопроводу "Північний потік-2". Санкції проти Пумпянського ввели Євросоюз 10 березня, а за 5 днів — Велика Британія.

Нагадаємо, що нещодавно біля іспанського острова Форментера згоріла яхта Aria SF за 20 мільйонів фунтів стерлінгів, яку купив італійський мільйонер.

Російський бізнесмен Михайло Прохоров раніше продав яхту американському мільярдеру за майже 90 млн доларів.