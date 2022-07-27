Cобчак розповіла, кому продав свою яхту російський олігарх Михайло Прохоров

За яхту олігарх виторгував 90 мільйонів доларів.

Російський бізнесмен Михайло Прохоров, засновник інвестгрупи "Онексим", статки якого оцінюються в $13,8 млрд, продав свою яхту 88-річному американському мільярдеру Деннісу Вашингтону, а сума операції склала близько $90 млн. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє журналістка, телеведуча та колишня кандидатка на пост президента РФ Ксенія Собчак.

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За її інформацією, Денніс Вашингтон — уродженець штату Монтана. Він народився 1934 року. У списку Forbes товстосум знаходиться на 350 місці, а його статки — $6,3 млрд. Американець є засновником групи компаній The Washington Companies — промислового конгломерату, який володіє видобутком міді, рекультивацією відходів, верф'ями та залізницями.

Вашингтон також має частку в компанії Seaspa — оператора флоту контейнерних суден, який надає послуги верфі, включаючи нове будівництво, переобладнання, ремонт, технічне обслуговування протягом усього життєвого циклу для військово-морських, дослідницьких та комерційних суден, включаючи круїзні судна, кораблі, глибоководні та підводні човни.

Після закінчення середньої школи Денніс вирушив на Аляску, де займався змащуванням обладнання, потім став машиністом важкого крана.. Через п'ять років компанія Вашингтона, яка працює переважно з контрактами на будівництво автомагістралей, була найбільшим підрядником у штаті Монтана.

[ + – ] Денніс Вашингтон – американський мільярдер Фото: Ксенія Собчак/Telegram

Собчак пише, що про продаж яхти задумався й інший російський мільярдер Володимир Потанін, найбагатша людина РФ, президент компанії "Норильськ Нікель". Після введення західними країнами та Європою санкцій проти Росії його статки зменшилися з $30,2 млрд до $27,1 млрд.

Нагадаємо, російський олігарх Андрій Молчанов, який не перебуває під санкціями США, вирішив продати свою 74-метрову супер'яхту Aurora. Вона уникла арешту у березні 2022 року, але плавати тепер на ній важко. Він хоче за неї 130 мільйонів євро.

Раніше Фокус писав про всі яхти російських олігархів, заарештованих з початку вторгнення ЗС РФ в Україну.