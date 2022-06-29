Російський олігарх Андрій Молчанов таємно продає свою яхту за 130 мільйонів євро

74-метрова суперяхта Aurora уникла арешту в березні 2022 року, але плавати тепер на ній важко.

Російський олігарх Андрій Молчанов не перебуває під санкціями ЄС і США, але в нього почалися проблеми в Україні. В офісі дочірнього підприємства його будівельної компанії ЛС" в Обухові ДБР провело обшук у травні цього року. До того ж після вторгнення ЗС РФ в Україну в російських мільярдерів виникли проблеми з обслуговуванням яхт і, власне, тим, для чого вони призначені, — плавання морями й океанами. Тож Молчанов продає яхту Aurora та робить це таємно. Про це повідомляє Burgess Yachts.

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Хоча оголошення про продаж і з'явилося на сайті яхтового брокера Burgess, сам Молчанов і його представники в ЛСР це ніяк не коментують.

Фото: Burgess Yachts

Продають яхту "Аврора" за 130 мільйонів євро. Ціна висока, але яхта тільки у 2017 році зійшла зі стапелів, причому будувалася на найдорожчій яхтовій верфі — німецькій Lurssen.

Aurora оздоблена в стилі ар-деко, і її дизайном займалася знаменита британська студія Winch Design with Art.

Її робоча назва була "Проєкт Гетсбі". На яхті — сім кают для 14 гостей і місце для 21 члена екіпажу.

Бар оформлений у стилі автоперегонів 1920-х років, є басейн, джакузі та підводне підсвічування.

Фото: Burgess Yachts Фото: Burgess Yachts Фото: Burgess Yachts Фото: Burgess Yachts Фото: Burgess Yachts Фото: Burgess Yachts

Наразі яхта захована в турецькому порту Гечек. До цього вона стояла в іспанському порту на ремонті біля Барселони. Проте 14 березня Головне управління торговельного флоту Іспанії випустило наказ, згідно з яким Aurora та Valeri, що стояла поряд із нею, керівника "Ростеху" Сергія Чемезова, який перебуває під санкціями, мають бути затримані.

Але поки іспанська влада визначала, кому належить "Аврора", оскільки Молчанов володіє нею через ланцюжок компаній, вона встигла вийти з порту.

Хто такий Андрій Молчанов

Статок його становить близько 1,2 мільярда доларів, він володіє контрольним пакетом акцій (50,33%) групи ЛСР, одного з найбільших забудовників Росії. З президентом РФ Путіним він пов'язаний через свого вітчима Юрія, який працював із ним у СПбДУ. Вони обоє відповідали за міжнародні зв'язки. Сам Андрій Молчанов із 2008 до 2013 року представляв Ленінградську область у Раді Федерації, очолював Комітет у справах СНД.

До групи компаній ЛСР входить і компанія "Аерок", зареєстрована в Київській області в Обухові. Основний вид діяльності — виготовлення виробів із бетону для будівництва. У травні там пройшли обшуки. У ДБР зазначили, що "Аерок" є великим платником податків на території країни-агресора, а тому спонсорує війну проти України. Порушено кілька кримінальних справ.

Андрій Молчанов — багатодітний тато. Має шестеро дітей. Старший Єгор закінчив швейцарську Le Rosey, потім Нью-Йоркський університет. Батько страшенно ним пишається. "По Мангеттену син ходив у футболці з російським прапором. Він більший патріот, ніж багато його московських однолітків", — розповідав Молчанов.

[ + – ] Андрій Молчанов із сином-патріотом у Перу Фото: Соцсети [ + – ] Андрій Молчанов — багатодітний батько Фото: Соцсети

Усім своїх дітей Молчанов дав старовинні імена: Никон, Сусанна, Хома, Лука, Серафима. Вважає себе дуже великим вірянином. "Діти мають вирости справедливими, допомагати слабким і бути сильними духом. А взагалі життя штука складна, і лише віра допоможе їм вижити у важких ситуаціях", — заявляв олігарх.

Раніше стало відомо, що супер'яхта Axioma російського мільярдера Дмитра Пумпянського, який потрапив під санкції, піде з молотка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про всі яхти російських олігархів, заарештовані з початку вторгнення ЗС РФ в Україну.