Перша яхта російського олігарха піде з молотка

За рішенням Верховного суду Гібралтару на аукціоні буде продано супер'яхту Axioma мільярдера Дмитра Пумпянського, який потрапив під санкції.

Першу з яхт російських олігархів, затриманих у різних куточках світу, буде продано на аукціоні. "Піонером" стане мільярдер Дмитро Пумпянський. Саме його супер'яхту Axioma буде виставлено на аукціон. Про це пише Business Insider.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Рішення про продаж ухвалив Верховний суд Гібралтару. Найчастіше без рішення суду влада не може продати заарештовані яхти, а їх утримання і технічне обслуговування коштує дуже дорого — 10-15% вартості судна.

Арешт яхти Axioma відбувся на запит банку США JPMorgan, одного з найбільших у країні. Вона була арештована в березні адміністрацією порту Гібралтар. Арешт санкціонував суд за позовом JPMorgan про стягнення боргу з особи, яка перебуває під санкціями. Це був один із перших подібних позовів.

Влада Гібралтару тоді заявила, що заарештувала яхту "на користь кредиторів із належними вимогами".

А з боку банку надійшла заява про те, що він діяв "відповідно до своїх прав за кредитами". Пумпянський від коментарів відмовився.

Нагадаємо, яхта Axioma вартістю майже 70 мільйонів доларів була заарештована, як раніше говорили на вимогу "провідного міжнародного банку".

[ + – ] Яхта Axioma російського олігарха Дмитра Пумпянського Фото: Yacht Charter Fleet

Ймовірно, Пумпянський придбав свою "іграшку" за рахунок кредитних коштів JPMorgan, тому вона потрапила в заставу до банку. Він був одним із небагатьох російських олігархів, який здавав свою яхту в оренду. Взимку її можна було орендувати за 295 тисяч євро на тиждень для вояжу Карибами, а влітку ціна зростала до 450 тисяч євро на тиждень для круїзу Середземним морем. Не заперечується, що яхта була орендована й тому необачно пришвартувалася в Гібралтарі.

[ + – ] Олігарх Дмитро Пумпянський Фото: КоммерсантЪ

"У будь-якому випадку звернення стягування на яхту через заборгованість перед банком виведе її з-під санкцій", — пояснив юрист Владислав Журавльов.

Axioma була пришвартована на Карибах, покинула Антигуа невдовзі після початку війни в Україні й три тижні перетинала Атлантику, доки не опинилась на Гібралтарі. 72-метрове судно належить холдинговій компанії Британських Віргінських островів Pyrene investments.

Нагадаємо, раніше Фокус писав не лише про арешт яхти Пумпянського, а й про всі яхти російських олігархів, які були заарештовані з початку вторгнення ЗС РФ в Україну.