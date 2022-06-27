Первая яхта российского олигарха уйдет с молотка

По решению Верховного суда Гибралтара на аукционе будет продана суперяхта Axioma попавшего под санкции миллиардера Дмитрия Пумпянского

Первая из яхт российских олигархов, задержанных в разных уголках мира, будет продана на аукционе. "Пионером" станет миллиардер Дмитрий Пумпянский. Именно его суперяхта Axioma будет выставлена на аукцион. Об этом пишет Business Insider.

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Решение о продаже принял Верховный суд Гибралтара. Чаще всего без решения суда власти не могут продать арестованные яхты, а их содержание и техническое обслуживание обходится очень дорого — 10-15% от стоимости судна.

Арест яхты Axioma состоялся по запросу банка США JPMorgan, одного из крупнейших в стране. Она была арестовала в марте администрацией порта Гибралтар. Арест санкционировал суд по иску JPMorgan о взыскании долга с лица, находящегося под санкциями. Это был один из первых подобных исков.

Власти Гибралтара тогда заявили, что арестовали яхту "в интересах кредиторов с надлежащими требованиями".

А со стороны банка поступило заявление о том, что он действовал "в соответствии со своими правами по кредитам". Пумпянский от комментариев отказался.

Напомним, яхта Axioma стоимостью около 70 миллионов долларов была арестована, как ранее говорили по требованию "ведущего международного банка".

[ + – ] Яхта Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского Фото: Yacht Charter Fleet

Вероятно, Пумпянский приобрел свою "игрушку" за счет кредитных средств JPMorgan, потому она и попала в залог к банку. Он был одним из немногих российских олигархов который сдавал свою яхту в аренду. Зимой ее можно было арендовать за 295 тысяч евро в неделю для вояжа по Карибам, а летом цена возрастала до 450 тысяч евро в неделю для круиза по Средиземному морю. Не исключено, что яхта была арендована и именно поэтому опрометчиво пришвартовалась в Гибралтаре.

[ + – ] Олигарх Дмитрий Пумпянский Фото: КоммерсантЪ

"В любом случае обращение взыскания на яхту из-за задолженности перед банком выведет ее из-под санкций", — объяснил юрист Владислав Журавлев.

Axioma была пришвартована на Карибах, покинула Антигуа вскоре после начала войны в Украине и три недели пересекала Атлантику, пока не оказалась на Гибралтаре. 72-метровое судно принадлежит холдинговой компании Британских Виргинских островов Pyrene investments.

Напомним, ранее Фокус писал не только об аресте яхты Пумпянского, но и о всех яхтах российских олигархов, которые были арестованы с начала вторжения ВС РФ в Украину.