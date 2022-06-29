Российский олигарх Андрей Молчанов тайно продает свою яхту за 130 миллионов евро

74-метровая суперъяхта Aurora избежала ареста в марте 2022 года, но плавать теперь на ней затруднительно

Российский олигарх Андрей Молчанов не находится поди санкциями ЕС и США, но у него начались проблемы в Украине. В офисе дочернего предприятия его строительной компании "ЛСР" в Обухове, ГБР провел обыск в мае этого года. К тому же, после вторжения ВС РФ в Украину у российских миллиардеров возникли проблемы с обслуживанием яхт и, собственно тем, для чего они предназначены – плавании по морям и океанам. Так что Молчанов продает яхту Aurora и делает это тайно. Об этом сообщает Burgess Yachts.

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Хоть объявление о продаже и появилось на сайте яхтенного брокера Burgess, сам Молчанов и его представители в "ЛСР" это никак не комментируют.

Фото: Burgess Yachts

Продают яхту "Аврора" за 130 миллионов евро. Цена высока, но яхта только в 2017 году сошла со стапелей, причем строилась на самой дорогой яхтенной верфи – немецкой Lurssen.

Aurora отделана в стиле ар-деко и ее дизайном занималась знаменитая британская студия Winch Design with Art.

Ее рабочее название было "Проект Гэтсби". На яхте – семь кают для 14 гостей и место для 21 члена экипажа.

Бар оформлен в стиле автогонок 1920-х годов, имеется бассейн, джакузи и подводная подсветка.

Фото: Burgess Yachts Фото: Burgess Yachts Фото: Burgess Yachts Фото: Burgess Yachts Фото: Burgess Yachts Фото: Burgess Yachts

Сейчас яхта спрятана в турецком порту Гечек. До этого она стояла в испанском порту на ремонте у Барселоны. Однако 14 марта Главное управление торгового флота Испании выпустило приказ, согласно которому Aurora и стоявшая рядом с ней Valeri, руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова, находящегося под санкциями, должны быть задержаны.

Но пока испанские власти определяли, кому принадлежит "Аврора", так как Молчанов владеет ею через цепочку компаний, она успела выйти из порта.

Кто такой Андрей Молчанов

Состояние его составляет около 1,2 миллиарда долларов, он владеет контрольным пакетом акций (50,33%) группы "ЛСР", одного из крупнейших застройщиков России. С президентом РФ Путиным он связан через своего отчима – Юрия, который работал с ним в СПбГУ. Они оба отвечали за международные связи. Сам Андрей Молчанов с 2008 по 2013 год представлял Ленинградскую область в Совете Федерации, возглавлял Комитет по делам СНГ.

В группу компаний ЛСР входит и компания "Аэрок", зарегистрированная в Киевской области в Обухове. Основной вид деятельности – изготовление изделий из бетона для строительства. В мае там прошли обыски. В ГБР отметили, что "Аэрок" является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора, а потому спонсирует войну против Украины. Открыты несколько уголовных дел.

Андрей Молчанов – многодетный отец. У него шестеро детей. Старший Егор окончил швейцарскую Le Rosey, потом Нью-Йоркский университет. Отец страшно им гордится. "По Манхэттену сын ходил в футболке с российским флагом. Он больший патриот, чем многие его московские сверстники", — рассказывал Молчанов.

[ + – ] Андрей Молчанов с сыном-патриотом в Перу Фото: Соцсети [ + – ] Андрей Молчанов - многодетный отец Фото: Соцсети

Всем свои детям Молчанов дал старинные имена: Никон, Сусанна, Фома, Лука, Серафима. Считает себя очень верующим человеком. "Дети должны вырасти справедливыми, помогать слабым и быть сильными духом. А вообще жизнь штука сложная, и только вера поможет им выжить в тяжелых ситуациях", — заявлял олигарх.

Ранее стало известно суперяхта Axioma попавшего под санкции российского миллиардера Дмитрия Пумпянского пойдет с молотка.

Напомним, ранее Фокус писал о всех яхтах российских олигархов, которые были арестованы с начала вторжения ВС РФ в Украину.