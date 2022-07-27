Cобчак рассказала, кому продал свою яхту российский олигарх Михаил Прохоров

За яхту олигарх выручил 90 миллионов долларов.

Российский бизнесмен Михаил Прохоров, основатель инвестгруппы "Онексим", состояние которого оценивается в $13,8 млрд, продал свою яхту 88-летнему американскому миллиардеру Деннису Вашингтону, а сумма сделки составила около $90 млн. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает журналист, телеведущая и бывший кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

По ее информации, Дэннис Вашингтон – уроженец штата Монтана. Он родился в 1934 году. В списке Forbes толстосум находится на 350 месте, а его состояние – $6,3 млрд. Американец является основателем группы компаний The Washington Companies – промышленного конгломерата, владеющего добычей меди, рекультивацией отходов, верфями и железными дорогами.

У Вашингтона также есть доля в компании Seaspa – оператора флота контейнерных судов, который предоставляет услуги верфи, включая новое строительство, переоборудование, ремонт, техническое обслуживание в течение всего жизненного цикла для военно-морских, исследовательских и коммерческих судов, включая круизные суда, корабли, глубоководные и подводные лодки.

После окончания средней школы Дэннис отправился на Аляску, где занимался смазкой оборудования, потом стал машинистом тяжелого крана.Он работал в строительном бизнесе своего дяди, а в 30 лет взял ссуду на сумму $30 тысяч, с помощью которых и начал деятельность собственной компании The Washington Companies. Через пять лет компания Вашингтона, работающая в основном по контрактам на строительство автомагистралей, уже была крупнейшим подрядчиком в штате Монтана.

[ + – ] Дэннис Вашингтон – американский миллиардер Фото: Ксения Собчак/Telegram

Собчак пишет, что о продаже яхты задумался и другой российский миллиардер Владимир Потанин, самый богатый человек РФ, президент компании "Норильск Никель". После введения западными странами и Европой санкций против России его состояние уменьшилось с $30,2 млрд до $27,1 млрд.

Напомним, российский олигарх Андрей Молчанов, который не находится под санкциями США, решил продать свою 74-метровую суперъяхту Aurora. Она избежала ареста в марте 2022 года, но плавать теперь на ней затруднительно. Он хочет за нее 130 миллионов евро.

Ранее Фокус писал о всех яхтах российских олигархов, которые были арестованы с начала вторжения ВС РФ в Украину.