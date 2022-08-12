Нова яхта італійського мільйонера згоріла вщент біля берегів Іспанії

Супер'яхту Aria SF вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів Паоло Скудьєрі отримав із верфі лише минулого місяця.

Біля берегів іспанського острова Форментера вщент згоріла яхта італійського мільйонера з Неаполя. Про це пише Daily Mail.

Супер'яхта Aria SF завдовжки 150 футів і вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів була замовлена Паоло Скудьєрі у 2019 році, але отримав він її лише минулого місяця.

І влаштував невелике свято, обсипавши обновку червоними пелюстками, та закотив банкет із шампанським. На яхті було п'ять кают, басейн і тренажерний зал. Паоло, власник статків у 400 мільйонів євро, заробив його на торгівлі запчастинами. Він власник компанії Gruppo Addler, яку заснував його батько Акілле в 1956 році. Також Скудьєрі є послом із туризму в князівстві Монако та входить до ради директорів Banco di Napoli.

Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet

Яхта стояла на якорі, коли спалахнула.

Семеро членів екіпажу та дев'ять пасажирів на судні не постраждали та були евакуйовані на інші човни поблизу, але стало зрозуміло, що яхту не врятувати.

Вогонь швидко охопив палубу, і, незважаючи на зусилля пожежників, загасити вогонь не вдалося. Яхта вигоріла до ватерлінії.

62-річний Скудьєрі коментарів не дає, що спричинило загоряння та чому яхта спалахнула, як сірник, — невідомо. Її відбуксують на Ібіцу, де проведуть розслідування.

Згоріла яхта ще навіть була офіційно представлена яхтовій спільноті. Вона мала дебютувати на Каннському яхтовому фестивалі наприкінці цього року.

Нагадаємо, нещодавно біля узбережжя Сардинії загинув британський мільйонер, 61-річний Дін Кронсбейн. Він значно примножив свій статок у пандемію, продаючи захисні маски.

Дін випав за борт, коли його яхта на повному ходу врізалася в рифи, уникаючи зіткнення з гоночною яхтою колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі.

Дружина та дочка Кронсбейна зазнали тяжких травм.