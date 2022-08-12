Новенькая яхта итальянского миллионера сгорела дотла у берегов Испании

Суперяхту Aria SF стоимостью в 20 миллионов фунтов стерлингов Паоло Скудьери получил с верфи только в прошлом месяце

У берегов испанского острова Форментера дотла сгорела яхта итальянского миллионера из Неаполя. Об этом пишет Daily Mail.

Суперяхта Aria SF длиной 150 футов и стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов была заказана Паоло Скудьери в 2019 году. Но получил он ее только в прошлом месяце.

И устроил небольшой праздник, осыпав обновку алыми лепестками и закатив банкет с шампанским. На яхте было пять кают, бассейн и тренажерный зал. Паоло, обладатель состояния в 400 миллионов евро, заработал его на торговле запчастями. Он владелец компании Gruppo Addler, которая была основана его отцом Акилле в 1956 году. Также Скудьери является послом по туризму в княжестве Монако и входит в совет директоров Banco di Napoli.

Фото: Yacht Charter Fleet Фото: Yacht Charter Fleet

Яхта стояла на якоре, когда внезапно вспыхнула.

Семь членов экипажа и девять пассажиров на судне не пострадали и были эвакуированы на другие лодки поблизости, но стало ясно, что яхту не спасти.

Огонь быстро охватил палубу и, не смотря на усилия пожарных, затушить огонь не удалось. Яхта выгорела до ватерлинии.

62-летний Скудьери комментариев не дает, что стало причиной возгорания и почему яхта вспыхнула, как спичка – неизвестно. Ее отбуксируют на Ибицу, где и будет проведено расследование.

Сгоревшая яхта еще даже была официально представлена яхтенному сообществу. Она должна была дебютировать на Каннском яхтенном фестивале в конце этого года.

Напомним, недавно у побережья Сардинии погиб британский миллионер, 61-летний Дин Кронсбейн. Он значительно приумножил свое состояние в пандемию, продавая защитные маски.

Дин выпал за борт, когда его яхта на полном ходу врезалась в рифы, уходя от столкновения с гоночной яхтой бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Жена и дочь Кронсбейна получили тяжелые травмы.