Британский миллионер погиб в кораблекрушении на Сардинии, в аварии с яхтой Сильвио Берлускони

61-летний Дин Кронсбейн значительно приумножил свое состояние в пандемию, продавая защитные маски

У побережья Сардинии в аварии двух яхт погиб известный британский миллионер Дин Кросбейн. Компания Кронсбейна Ultra Filter GmbH, продающая защитные фильтры и маски, озолотилась во время пандемии. В месяцы локдауна ему удалось продать миллионы масок. Сейчас выяснилось, что яхта Кронсбейна врезалась в рифы, уходя от столкновения с яхтой бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом пишет Daily Mail.

61-летний Дин Кронсбейн, его жена Сабина и дочь Софи были на борту его 70-футовой яхты Magnum Amore и наслаждались прогулкой у побережья Сардинии в Порто-Черво, когда судно врезалось в рифы.

[ + – ] Поврежденная яхта Дина Кронсбейна Фото: Скриншот

Кронсбейна выбросило за борт, его жена и дочь получили серьезные травмы. Миллионера достала из воды команда проплывающей мимо яхты, но спасти его не удалось.

Оказалось, что капитан яхты Кронсбейна уходил от столкновения с другой яхтой, которая, как считает полиция, является яхтой Sweet Dragon (Сладкий дракон), которая принадлежит скандально известному Сильвио Берлускони и который владеет виллой на Сардинии.

[ + – ] Разбитая яхта Дина Кронсбейна

Неизвестно, был ли Берлускони в этот момент на борту, но капитаны обеих яхт Марио Лаллоне и Луиджи Кортезе, сейчас находятся под следствием. Также известно, что на "Сладком драконе" были некие родственники бывшего премьер-министра.

Оба они обвиняются в непредумышленном убийстве и нанесении травм, и сейчас следователи уточняют, как могла произойти настолько серьезная авария в спокойных прибрежных водах. Ведь от удара о скалы у яхты Кронсбейна полностью оторвало носовую часть и стесало дно.

[ + – ] Поврежденная яхта Дина Кронсбейна Фото: Соцсети [ + – ] Поврежденная яхта Дина Кронсбейна Фото: Соцсети

Экспертам предстоит выяснить, не превысило ли судно разрешенную скорость и не нарушило ли правила.

Ведь свидетели утверждают, что яхты шли параллельным курсом и вполне вероятно, что они соревновались в скорости, ведь яхта Берлускони известна, как гоночное судно.

"Сладкий дракон" оказался в центре внимания в 2009 году после того, как в Сети появились фотографии скудно одетых женщин, которые веселились на палубе, направляясь на виллу Берлускони.

[ + – ] Яхта "Сладкий дракон" Сильвио Берлускони Фото: Скриншот

Отметим, что городок Порто-Черво на Сардинии является популярным местом отдыха богатых и знаменитых.

Погибший Дин Кронсбейн – известная личность. Он сын мюнхенского галериста Дирка Кронсбейна. Дин дружил с телезвездой Ричардом Хаммондом, известным по передаче Top Gear и увлекался ретро-автомобилями.

[ + – ] Дин Кронсбейн и Ричард Хаммонд Фото: Соцсети

В СМИ его нередко называли "масочным миллионером", ведь он заработал миллионы в пандемию, продавая защитные маски и фильтры для масок. На Сардинии он владел очаровательной виллой с четырьмя спальнями. Туда он, предположительно, и направлялся, когда произошла авария.