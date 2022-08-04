Британський мільйонер загинув у аварії корабля на Сардинії в аварії з яхтою Сільвіо Берлусконі

61-річний Дін Кронсбейн значно примножив свій статок під час пандемії, продаючи захисні маски.

Біля узбережжя Сардинії в аварії двох яхт загинув відомий британський мільйонер Дін Кросбейн. Компанія Кронсбейна Ultra Filter GmbH, що продає захисні фільтри та маски, озолотилася під час пандемії. У місяці локдауну йому вдалося продати мільйони масок. Зараз з'ясувалося, що яхта Кронсбейна врізалася в рифи, уникаючи зіткнення з яхтою колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Про це пише Daily Mail.

61-річний Дін Кронсбейн, його дружина Сабіна та дочка Софі були на борту його 70-футової яхти Magnum Amore та насолоджувалися прогулянкою біля узбережжя Сардинії в Порто-Черво, коли судно врізалося в рифи.

[ + – ] Пошкоджена яхта Діна Кронсбейна Фото: Скриншот

Кронсбейна викинуло за борт, його дружина та дочка отримали серйозні травми. Мільйонера дістала з води команда яхти, що пропливала повз, але врятувати його не вдалося.

Виявилося, що капітан яхти Кронсбейна уникав зіткнення з іншою яхтою, яка, як вважає поліція, є яхтою Sweet Dragon ("Солодкий дракон"), що належить скандально відомому Сільвіо Берлусконі, який володіє віллою на Сардинії.

[ + – ] Розбита яхта Діна Кронсбейна

Невідомо, чи був Берлусконі в цей момент на борту, але капітани обох яхт Маріо Лаллоне та Луїджі Кортезе зараз перебувають під слідством. Також відомо, що на "Солодкому драконі" були родичі колишнього прем'єр-міністра.

Обох їх звинувачують у ненавмисному вбивстві та нанесенні травм, і зараз слідчі уточнюють, як могла статися настільки серйозна аварія в спокійних прибережних водах. Адже від удару об скелі в яхти Кронсбейна повністю відірвало носову частину та стесало дно.

[ + – ] Пошкоджена яхта Діна Кронсбейна Фото: Соцсети [ + – ] Пошкоджена яхта Діна Кронсбейна Фото: Соцсети

Експертам належить з'ясувати, чи судно не перевищило дозволену швидкість і чи не порушило правила.

Адже свідки стверджують, що яхти йшли паралельним курсом, і цілком імовірно, що вони змагалися у швидкості, адже яхта Берлусконі відома як гоночне судно.

"Солодкий дракон" опинився в центрі уваги у 2009 році після того, як у мережі з'явилися фотографії бідно одягнених жінок, які веселилися на палубі, прямуючи на віллу Берлусконі.

[ + – ] Яхта "Солодкий дракон" Сільвіо Берлусконі Фото: Скриншот

Зазначимо, що містечко Порто-Черво на Сардинії є найпопулярнішим місцем відпочинку багатих і знаменитих.

Загиблий Дін Кронсбейн — відома особистість. Він син мюнхенського галериста Дірка Кронсбейна. Дін дружив із телезіркою Річардом Гаммондом, відомим за передачею Top Gear, і захоплювався ретро-автомобілями.

[ + – ] Дін Кронсбейн та Річард Гаммонд Фото: Соцсети

У ЗМІ його нерідко називали "масковим мільйонером", адже він заробив мільйони в пандемію, продаючи захисні маски та фільтри для масок. На Сардинії він володів чарівною віллою з чотирма спальнями. Туди він, імовірно, і прямував, коли сталася аварія.