В Европе продали первую яхту подсанкционного олигарха из РФ: как проходил аукцион

Пятипалубную яхту Axioma конфисковали в Гибралтаре, поскольку бизнесмен Дмитрий Пумпянский не заплатил банку JP Morgan 20 миллионов долларов долга. Судно хотели купить более 60 человек.

В Гибралтаре продали первую яхту, которую отобрали у попавшего под санкции российского олигарха Дмитрия Пумпянского. Об этом сообщили источники агентства Reuters в адмиралтейском суде страны.

Продажа пятипалубной 72-метровой яхты Axioma стала первой успешной сделкой после ареста роскошных судов российских богачей по миру. Яхту конфисковали власти Гибралтара в марте после того, как американский банк JP Morgan заявил об отказе Пумпянского от уплаты долга в 20 миллионов долларов.

Источник в правительстве Гибралтара сказал, что деньги от продажи судна, скорее всего, заморозят, а не передадут кому-либо.

[ + – ] Яхта российского олигарха оборудована 6 гостевыми каютами и бассейном

Bloomberg пишет, что роскошная яхта привлекла 63 ставки во время аукциона в Гибралтаре. Суммы заявок и информация о покупателях конфиденциальны, информацию о продаже опубликуют примерно через две недели.

Яхта Дмитрия Пумпянского – что известно о владельце судна

Яхта российского олигарха оборудована 6 гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинозалом, тренажерным залом, джакузи и спа-салоном.

Дмитрий Пумпянский – глава компании-производителя стальных труб ОАО "ТМК", поставщика российского монополиста "Газпром". Forbes оценивал его состояние 2 миллиарда долларов и приписывал к ближайшим олигархам в окружении российского президента Владимира Путина.

Трубы ОАО "ТМК" использовались для строительства газопровода "Северный поток — 2". Санкции против Пумпянского ввели Евросоюз 10 марта, а через 5 дней – Великобритания.

Напомним, что недавно возле испанского острова Форментера сгорела яхта Aria SF за 20 миллионов фунтов стерлингов, которую купил итальянский миллионер.

Российский бизнесмен Михаил Прохоров ранее продал яхту американскому миллиардеру почти за 90 млн долларов.