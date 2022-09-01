В Италии арестовали 11 вилл близкого к Путину российского олигарха Кантора

Европейский совет распорядился арестовать имущество Вячеслава Кантора еще в апреле 2022 года. На распоряжение ведомства потребовалось 4 месяца.

Власти Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Кантора. Бизнесмен является близким к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет итальянское издание L'Unione Sarda.

Сообщается, что недвижимость российского бизнесмена была арестована в провинции Порто-Ротондо на острове Сардиния. Журналисты отмечают, что среди арестованных вилл есть те, которые Кантор ранее приобрел у семьи бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, он сейчас является депутатом Европейского парламента.

Известно, что Европейский совет распорядился арестовать имущество Вячеслава Кантора еще в апреле 2022 года — после того, как против него ввели персональные санкции из-за вторжения России в Украину. На распоряжение ведомства потребовалось 4 месяца. Задержка с выполнением решения объясняется со сложностями выявления компаний, которые формально владели недвижимостью миллиардера.

Что известно о Вячеславе Канторе?

Вячеслав Кантор — крупный российский бизнесмен, он владел 89% в компании по производству минеральных удобрений "Акрон". После введения санкций Кантор передал половину активов под управление трем топ-менеджерам. Он входит в число богатейших людей России. По версии Forbes, его состояние в 2022 году оценивают в $4,6 млрд.

6 апреля 2022 года Великобритания ввела персональные санкции против Кантора как против крупнейшего держателя акций компании "Акрон", обладающей стратегической важностью для российских властей. 8 апреля к санкциям присоединился ЕС.

Напомним, 20 августа Фокус писал, что в Гибралтаре впервые выставят на продажу арестованную суперяхту олигарха из РФ Дмитрия Пумпянского. На него наложили санкции на Западе, но яхту арестовали по иску инвестиционного банка. 23 августа ее продали, однако подробности сделки не разглашают.

Ранее, 25 июля сообщалось, что российский олигарх Алишер Усманов попытался обжаловать персональные санкции через Европейский суд. Кроме отмены санкций, бизнесмен требовал от Евросоюза компенсацию в размере 20 тысячи долларов. Суд не удовлетворил и это требование.