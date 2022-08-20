В Гибралтаре впервые выставят на продажу арестованную суперяхту олигарха из РФ (видео)

Дмитрий Пумпянский — российских олигарх и один из приближенных миллиардеров к Путину. На него наложили санкции на Западе, но яхту арестовали по иску инвестиционного банка.

Суперяхту "Аксиому" за 65 млн фунтов продаст правительство Гибралтара 23 августа на аукционе. Об этом сообщает The Guardian.

Axioma — это суперяхта российского олигарха, которая пострадала от санкций. Она будет первым судном, которое продадут с молотка. Ее продадут в пользу американского инвестбанка JP Morgan, так как ее собственник Дмитрий Пумпянский должен более 20 млн долларов банку.

В этом корабле есть шесть роскошных гостевых кают, бассейн, 3D-кинозал, тренажерный зал, джакузи и спа-салон. Его арестовали в марте в Гибралтаре после иска банка. JP Morgan не комментирует, будут ли они передавать часть средств на помощь Украине как это предлагали делать в Британии с арестованным имуществом.

Дмитрий Пумпянский владелец и председатель компании "ТМК"6 которая специализируется на производстве стальных труб. На него наложили санкции в ЕС, Великобритании и США после вторжения РФ в Украину. Его капитал оценивали в 1,84 млрд фунтов и приписывали к ближайшим олигархам Путина. Изданию не удалось связаться с российским олигархом или его компанией для комментариев.

Маршал адмиралтейства Верховного суда Гибралтара отметил, что на судно есть большой спрос. В Гибралтар прилетало более 30 потенциальных покупателей, чтобы лично посмотреть на яхту.

[ + – ] Тур по яхте "Аксиома"

"Это люди, которые владеют лодками аналогичного размера, и их привлекла эта лодка из-за судебного процесса продажи — они убеждены, что заключат сделку", — заявил маршал.

Суперяхта была спроектирована известным дизайнером Альбертом Пинто. Ее построили в Турции в 2013 году. Первоначальное ее название было "Красная площадь". Судно можно была брать другим миллионерам для чартера за 558 500 долларов в неделю.

Напомним, на яхте российского олигарха в Монако было изъято яйцо Фаберже.

Ранее сообщалось, что российский олигарх Андрей Молчанов тайно продает свою яхту за 130 млн евро.