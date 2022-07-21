На яхте российского олигарха изъяли яйцо Фаберже

Подлинность яйца еще устанавливают, а яхта, по слухам, принадлежит Сулейману Керимову

Яйцо, вероятно, работы знаменитого Фаберже изъято на суперъяхте российского олигарха, которая в прошлом месяце была задержана на Фиджи. Об этом пишет NYpost.

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Выступая в среду на Aspen Security Forum, заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила, что инкрустированное драгоценными камнями яйцо было одним из наиболее "интересных" открытий, сделанных ее командой в отношении российских активов за рубежом, и может стоить миллионы, если окажется, что оно подлинное.

Хоть официальные лица США и говорили уклончиво, но журналисты выяснили, что речь идет о яхте Amadea стоимостью 325 миллионов долларов, которая принадлежит российскому олигарху и бывшему бойфренду Анастасии Волочковой и Тины Канделаки Сулейману Керимову.

[ + – ] Сулейман Керимов и Анастасия Волочкова Фото: Соцсети

В конце июня федеральные правоохранительные органы отправили яхту Сулеймана Керимова под названием Amadea с Фиджи в США через Тихий океан. Путешествие было совершено после затяжного судебного разбирательства по вопросу о праве собственности на судно.

Сейчас "Амадея" пришвартована в порту Сан-Диего. По словам официальных лиц США, Керимов подозревается в отмывании денег и он попал под санкции еще в 2018 году за аннексию Крыма Россией. Монако заявила на форуме по безопасности, что поддерживает идею продажи арестованных российских активов и обратилась к Конгрессу США за разрешением передать доходы от сделок Украине.

[ + – ] Яхта Керимова на Фиджи Фото: The Fiji Times

Если подлинность яйца подтвердится – это будет грандиозная новость. Подлинных яиц, произведенных легендарным Домом Фаберже, в мире осталось не так много. Карл Фаберже создавал драгоценности, безделушки, статуэтки из драгоценных камней, но главную славу снискал именно благодаря драгоценным яйцам, которые делал к Пасхе.

Они создавались из дорогих металлов и драгоценных камней и зачастую содержали в себе какой-нибудь секрет. Первое из яиц Карл создал для императора Александра II. Он подарил его своей жене Марии Федоровне. Всего известно о 71 яйце, 52 из которых были созданы для императорского двора. До наших дней дошли 48 яиц. Также известно о "яйце Ротшильдов", которое продали на аукционе в 2007 году и которое не упоминалось в документах ювелирного дома. Одно яйцо, названное "Корзинка цветов", находится в коллекции британской королевы.

В 2004 году российский миллиардер Виктор Вексельберг выкупил коллекцию яиц Фаберже у потомков магната Малкольма Форбса. Сейчас она экспонируется в Санкт-Петербурге.

Не исключено, что яйцо, найденное на яхте Керимова, — это подделка. Яйца Фаберже очень часто подделывают.