На Фиджи задержали яхту российского миллиардера Сулеймана Керимова

Олигарх, кроме прочего, прославился романами с Анастасией Волочковой и Тиной Канделаки

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Полиция Фиджи арестовала яхту Amadea российского олигарха Сулеймана Керимова, находящегося под санкциями США, Великобритании и ЕС. Экипаж "Амадеи" задержан. Сейчас капитана допрашивают, пытаясь выяснить, как он доставил судно в порт этого островного государства в Тихом океане без таможенного оформления. Об этом сообщает Reuters.

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Агент по аренде суперяхт Baobab Marine на Фиджи, представляющий услуги по аренде яхты Amadea, сообщил, что не знает, кто является владельцем суперяхты, но полиция Фиджи уже получила все улики.

[ + – ] Яхта Amadea Фото: Yacht Charter Fleet

Сейчас, по словам агента, яхтой занимаются две команды юристов, а сам он действует от лица ее экипажа.

В посольстве США заявили, что о швартовке "Амадеи" в фиджийском порту Лаутока им известно и они сотрудничают с фиджийскими властями по этому вопросу.

"Соединенные Штаты заняты поиском и арестами активов олигархов, которые поддерживали жестокую, ничем неспровоцированную войну Российской Федерации против Украины. Мы и несколько наших партнеров из ЕС уже задержали или арестовали многие активы этих олигархов. Мы тесно сотрудничаем с правительствами и партнерами из частного сектора в Европе и во всем мире, включая Фиджи, по этому вопросу", — говорится в заявлении посольства.

Есть только два порта, открытые для суперяхт на островах Тихого океана – это Фиджи и Новая Каледония. Остальные порты закрыты из-за пандемии COVID-19.

Суперяхты, заходящие на Фиджи, должны подать заявление о медицинском освидетельствовании до выхода из предыдущего порта и представить другие таможенные документы за три дня до прибытия в воды Фиджи. Капитан "Амадеи" заявил, что все необходимые процедуры были пройдены и выразил надежду, что яхте позволят продолжить плавание. Впрочем, он не сказал, куда следует.

Сайт Marine Traffic показал, что Amadea покинула Мексику 18 дней назад.

Что известно про яхту Amadea

Длина моторной яхты Amadea – 106 метров. Она была построена компанией Lurssen в Германии на их верфи в Рендсбурге. Ее интерьер разрабатывал французским дизайнерский дом Zuretti, внешним видом занимался Эспен Оэйно. Владельцу ее передали в 2017 году.

[ + – ] Яхта Amadea Фото: Yacht Charter Fleet

Amadea спроектирована так, чтобы с комфортом разместить до 16 гостей в 8 каютах, включающих одну VIP-каюту. Каюта владельца включает в себя собственный кабинет, гардеробную и две ванные комнаты. Комфорт пассажирам обеспечивают 36 членов экипажа.

Что известно про Сулеймана Керимова

Напомним, российский олигарх Сулейман Керимов, которому принадлежит яхта "Амадея", владеет акциями предприятий "Полюс Золото", "Уралкалий", в 2007 году вложил почти все свое состояние в зарубежные компании. Такие как Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие финансовые институты. До 2016 года владел ФК "Анжи" из Махачкалы.

Керимов со студенческих лет женат на своей однокурснице Фирузе, имеет трех детей, но при этом прославился громкими романами с Анастасией Волочковой и Тиной Канделаки. С последней олигарх попал в ДТП под Ниццей на своей Ferrari Enzo в 2006 году. Машина загорелась, Керимов получил сильные ожоги рук. С той поры на публике он появляется в митенках телесного цвета.

[ + – ] Сулейман Керимов и Анастасия Волочкова Фото: Соцсети

Волочкова позже рассказывала, что телеведущая бросила своего кавалера среди обломков машины. "Когда Сулейман разбился в машине под Ниццей с Тиной Канделаки, она, кстати, убежала на его же самолете. Свинтила, оставив его гореть. Он мне сам рассказывал. Это жесть! Керимова нашел отряд МЧС. Он 30 дней пролежал в коме, ему делали пересадку кожи", — рассказывала балерина.