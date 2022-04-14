На Фіджі затримали яхту російського мільярдера Сулеймана Керімова

Олігарх, крім іншого, прославився романами з Анастасією Волочковою та Тіною Канделакі.

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Поліція Фіджі заарештувала яхту Amadea російського олігарха Сулеймана Керімова, який перебуває під санкціями США, Великобританії та ЄС. Екіпаж "Амадеї" затримано. Наразі капітана допитують, намагаючись з'ясувати, як він доставив судно до порту цієї острівної держави у Тихому океані без митного оформлення. Про це повідомляє Reuters.

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Агент з оренди супер'яхт Baobab Marine на Фіджі, який надає послуги з оренди яхти Amadea, повідомив, що не знає, хто є власником супер'яхти, але поліція Фіджі вже отримала всі докази.

[ + – ] Яхта Amadea Фото: Yacht Charter Fleet

Зараз, за словами агента, яхтою займаються дві команди юристів, а сам він діє від імені її екіпажу.

У посольстві США заявили, що про швартування "Амадеї" у фіджійському порту Лаутока їм відомо і вони співпрацюють із фіджійською владою з цього питання.

"Сполучені Штати зайняті пошуком та арештами активів олігархів, які підтримували жорстоку, нічим неспровоковану війну Російської Федерації проти України. Ми та кілька наших партнерів з ЄС вже затримали або заарештували багато активів цих олігархів. Ми тісно співпрацюємо з урядами та партнерами з приватного сектору в Європі й у всьому світі, враховуючи Фіджі, з цього питання", — йдеться у заяві посольства.

Є лише два порти, відкриті для супер'яхт на островах Тихого океану — це Фіджі та Нова Каледонія. Інші порти закриті через пандемію COVID-19.

Супер'яхти, що заходять на Фіджі, повинні подати заяву про медичний огляд до виходу з попереднього порту та подати інші митні документи за три дні до прибуття у води Фіджі. Капітан "Амадей" заявив, що всі необхідні процедури були пройдені і висловив сподівання, що яхті дозволять продовжити плавання. Втім, він не сказав, куди тримає курс.

Сайт Marine Traffic показав, що Amadea покинула Мексику 18 днів тому.

Що відомо про яхту Amadea

Довжина яхти Amadea — 106 метрів. Вона була побудована компанією Lurssen у Німеччині на їх верфі в Рендсбурзі. Її інтер'єр розробляв французький дизайнерський будинок Zuretti, зовнішнім виглядом займався Еспен Оейно. Власнику її передали у 2017 році.

[ + – ] Яхта Amadea Фото: Yacht Charter Fleet

Amadea спроєктована так, щоб із комфортом розмістити до 16 гостей у 8 каютах, що враховує одну VIP-каюту. Каюта власника враховує власний кабінет, вбиральню та дві ванні кімнати. Комфорт пасажирам забезпечують 36 членів екіпажу.

Що відомо про Сулеймана Керімова

Нагадаємо, російський олігарх Сулейман Керімов, якому належить яхта "Амадея", володіє акціями підприємств "Полюс Золото", "Уралкалій", у 2007 році вклав майже всі свої статки у закордонні компанії. Такі як Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse та інші фінансові інституції. До 2016 року володів ФК "Анжи" із Махачкали.

Керімов зі студентських років одружений зі своєю однокурсницею Фірузе, має трьох дітей, але при цьому прославився гучними романами з Анастасією Волочковою та Тіною Канделакі. З останньою олігарх потрапив у ДТП під Ніццею на своїй Ferrari Enzo у 2006 році. Машина спалахнула, Керімов отримав сильні опіки рук. З того часу на публіці він з'являється в мітенках тілесного кольору.

[ + – ] Сулейман Керімов та Анастасія Волочкова Фото: Соцсети

Волочкова згодом розповідала, що телеведуча кинула свого кавалера серед уламків машини. "Коли Сулейман розбився в машині під Ніццею з Тіною Канделакі, вона, до речі, втекла на його ж літаку. Звинтила, залишивши його горіти. Він мені сам розповідав. Це жерсть! Керімова знайшов загін МНС. Він 30 днів пролежав у комі, йому робили пересадку шкіри", — розповідала балерина.