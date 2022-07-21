На яхті російського олігарха вилучили яйце Фаберже
Справжність яйця встановлюють, а яхта, за чутками, належить Сулейману Керімову
Яйце, ймовірно, роботи знаменитого Фаберже вилучено на супер'яхті російського олігарха, яку минулого місяця затримали на Фіджі. Про це пише NYpost.
Виступаючи в середу на Aspen Security Forum, заступниця генерального прокурора Ліза Монако заявила, що інкрустоване дорогоцінним камінням яйце було одним із "найцікавіших" відкриттів, зроблених її командою щодо російських активів за кордоном, і може коштувати мільйони, якщо виявиться, що воно справжнє.
Хоч офіційні особи США і говорили ухильно, але журналісти з'ясували, що йдеться про яхту Amadea вартістю 325 мільйонів доларів, яка належить російському олігарху та колишньому бойфренду Анастасії Волочковій та Тіні Канделакі Сулейману Керімову.
Наприкінці червня федеральні правоохоронні органи відправили яхту Сулеймана Керімова під назвою Amadea з Фіджі до США через Тихий океан. Подорож здійснена після затяжного судового розгляду щодо права власності на судно.
Наразі "Амадея" пришвартована в порту Сан-Дієго. За словами офіційних осіб США, Керімова підозрюють у відмиванні грошей і він потрапили під санкції ще в 2018 році за анексію Криму Росією. Монако заявила на безпековому форумі, що підтримує ідею продажу заарештованих російських активів і звернулася до Конгресу США за дозволом передати доходи від угод Україні.
Якщо справжність яйця підтвердиться, це буде грандіозна новина. Справжніх яєць, виготовлених легендарним Будинком Фаберже, у світі залишилося не так багато. Карл Фаберже створював коштовності, дрібнички, статуетки з дорогоцінного каміння, але головну славу здобув саме завдяки дорогоцінним яйцям, які робив до Великодня.
Вони створювалися з дорогих металів і дорогоцінного каміння і часто містили в собі якийсь секрет. Перше з яєць Карл створив для імператора Олександра ІІ. Він подарував його своїй дружині Марії Федорівні. Всього відомо про 71 яйце, 52 з яких створені для імператорського двору. До наших днів дійшли 48 яєць. Також відомо про "Яйце Ротшильда", яке продали на аукціоні у 2007 році та яке не згадувалося у документах ювелірного будинку. Одне яйце, назване "Кошик квітів", знаходиться у колекції британської королеви.
2004 року російський мільярдер Віктор Вексельберг викупив колекцію яєць Фаберже у нащадків магната Малкольма Форбса. Нині вона експонується у Санкт-Петербурзі.
Не виключено, що яйце, знайдене на яхті Керімова, це підробка. Яйця Фаберже часто підробляють.