На яхті російського олігарха вилучили яйце Фаберже

Справжність яйця встановлюють, а яхта, за чутками, належить Сулейману Керімову

Яйце, ймовірно, роботи знаменитого Фаберже вилучено на супер'яхті російського олігарха, яку минулого місяця затримали на Фіджі. Про це пише NYpost.

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Виступаючи в середу на Aspen Security Forum, заступниця генерального прокурора Ліза Монако заявила, що інкрустоване дорогоцінним камінням яйце було одним із "найцікавіших" відкриттів, зроблених її командою щодо російських активів за кордоном, і може коштувати мільйони, якщо виявиться, що воно справжнє.

Хоч офіційні особи США і говорили ухильно, але журналісти з'ясували, що йдеться про яхту Amadea вартістю 325 мільйонів доларів, яка належить російському олігарху та колишньому бойфренду Анастасії Волочковій та Тіні Канделакі Сулейману Керімову.

[ + – ] Сулейман Керімов та Анастасія Волочкова Фото: Соцсети

Наприкінці червня федеральні правоохоронні органи відправили яхту Сулеймана Керімова під назвою Amadea з Фіджі до США через Тихий океан. Подорож здійснена після затяжного судового розгляду щодо права власності на судно.

Наразі "Амадея" пришвартована в порту Сан-Дієго. За словами офіційних осіб США, Керімова підозрюють у відмиванні грошей і він потрапили під санкції ще в 2018 році за анексію Криму Росією. Монако заявила на безпековому форумі, що підтримує ідею продажу заарештованих російських активів і звернулася до Конгресу США за дозволом передати доходи від угод Україні.

[ + – ] Яхта Керімова на Фіджі Фото: The Fiji Times

Якщо справжність яйця підтвердиться, це буде грандіозна новина. Справжніх яєць, виготовлених легендарним Будинком Фаберже, у світі залишилося не так багато. Карл Фаберже створював коштовності, дрібнички, статуетки з дорогоцінного каміння, але головну славу здобув саме завдяки дорогоцінним яйцям, які робив до Великодня.

Вони створювалися з дорогих металів і дорогоцінного каміння і часто містили в собі якийсь секрет. Перше з яєць Карл створив для імператора Олександра ІІ. Він подарував його своїй дружині Марії Федорівні. Всього відомо про 71 яйце, 52 з яких створені для імператорського двору. До наших днів дійшли 48 яєць. Також відомо про "Яйце Ротшильда", яке продали на аукціоні у 2007 році та яке не згадувалося у документах ювелірного будинку. Одне яйце, назване "Кошик квітів", знаходиться у колекції британської королеви.

2004 року російський мільярдер Віктор Вексельберг викупив колекцію яєць Фаберже у нащадків магната Малкольма Форбса. Нині вона експонується у Санкт-Петербурзі.

Не виключено, що яйце, знайдене на яхті Керімова, це підробка. Яйця Фаберже часто підробляють.