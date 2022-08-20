У Гібралтарі вперше виставлять на продаж заарештовану суперяхту олігарха з РФ (відео)

Дмитро Пумпянський — російський олігарх і один із наближених мільярдерів до Путіна. На нього наклали санкції на Заході, але яхту заарештували за позовом інвестиційного банку.

Суперяхту "Аксіому" за 65 млн фунтів продасть уряд Гібралтара 23 серпня на аукціоні. Про це повідомляє The Guardian.

Axioma – це суперяхта російського олігарха, яка постраждала від санкцій. Вона буде першим судном, яке продадуть із молотка. Її продадуть на користь американського інвестбанку JP Morgan, оскільки її власник Дмитро Пумпянський винен понад 20 млн доларів банку.

У цьому кораблі є шість розкішних гостьових кают, басейн, 3D-кінозал, тренажерний зал, джакузі та спа-салон. Його заарештували у березні у Гібралтарі після позову банку. JP Morgan не коментує, чи будуть вони передавати частину коштів на допомогу Україні, як це пропонували робити у Британії з заарештованим майном.

Дмитро Пумпянський власник та голова компанії "ТМК"6 яка спеціалізується на виробництві сталевих труб. На нього наклали санкції в ЄС, Великій Британії та США після вторгнення РФ в Україну. Його капітал оцінювали в 1,84 млрд фунтів і приписували до найближчих олігархів Путіна. Виданню не вдалося зв'язатися з російським олігархом чи його компанією для коментарів.

Маршал адміралтейства Верховного суду Гібралтару зазначив, що на судно є великий попит. До Гібралтару прилітало понад 30 потенційних покупців, щоб особисто подивитися на яхту.

[ + – ] Тур яхтою "Аксіома"

"Це люди, які володіють човнами аналогічного розміру, і їх залучив цей човен через судовий процес продажу — вони переконані, що укладуть угоду", — заявив маршал.

Суперяхту було спроєктовано відомим дизайнером Альбертом Пінто. Її збудували в Туреччині у 2013 році. Початкова її назва була "Червона площа". Судно можна було брати іншим мільйонерам для чартеру за 558 500 доларів на тиждень.

Нагадаємо, на яхті російського олігарха в Монако було вилучено яйце Фаберже.

Раніше повідомлялося, що російський олігарх Андрій Молчанов таємно продає свою яхту за 130 млн. євро.