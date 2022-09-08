На сумму более 10 млрд грн: в Украине арестовали имущество депутата Госдумы РФ (видео)

Под арест в Украине попали принадлежащие российскому бумажному магнату корпоративные права, заводы, комбинаты, земельные участки и другие объекты недвижимости. По информации СМИ, речь идет о Владимире Крупчаке.

Офис генерального прокурора Украины арестовал в нашей 169 объектов недвижимости, которые принадлежали российскому бумажному магнату и экс-депутат Госдумы РФ. Информация об этом появилась на сайте Национальной полиции Украины.

Кроме того, бывший депутат Госдумы России организовал на территории Украины бизнес.

Следствие установило, что должностные лица на предприятиях, конечную выгоду из которых получал россиянин, наладили схему вывода средств в РФ. Также они уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

После полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины эти предприятия продолжали осуществлять финансовые операции со страной-агрессором через посредников из Европейского Союза. Полученные доходы таким образом пополняли бюджет РФ.

В ходе следствия Офис генпрокурора арестовал принадлежащие российскому бумажному магнату корпоративные права, заводы, комбинаты, земельные участки и другие объекты недвижимости более чем на 10 млрд. грн.

В будущем активы планируют продать, а вырученные средства направить на нужды ВСУ и восстановления разрушенной российскими военными инфраструктуры.

В Офисе генпрокурора и пресс-службе Национальной полиции имя российского магната не называют. Однако журналисты установили, что речь может идти о экс-депутате Госдумы РФ Владимире Крупчаке.

Напомним, в Италии арестовали 11 вилл приближенного к Путину российского олигарха Кантора. Европейский совет распорядился арестовать имущество Вячеслава Кантора еще в апреле 2022 года. На исполнение распоряжение ведомства потребовалось 4 месяца.

Кроме того, 20 августа Фокус писал, что в Гибралтаре впервые выставят на продажу арестованную суперяхту олигарха из РФ Дмитрия Пумпянского. На него наложили санкции на Западе, но яхту арестовали по иску инвестиционного банка. 23 августа ее продали, однако подробности сделки не разглашают.