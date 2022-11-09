Мінометники 28-ї бригади розповіли, як б'ють по ЗС РФ з фінських мінометів (фото)

Про постачання мінометів із Фінляндії стало відомо в середині серпня. Тепер розрахунки постійно лякають ворога своїми ударами по бронетехніці й особовому складу окупантів.

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Українські військові застосовують 120 мм фінські міномети для ураження російських сил. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Як каже один із мінометників, російські війська постійно намагаються підбити їх розрахунки, оскільки вони постійно лякають ворога. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Командир розрахунку Володимир із позивним "Ава" назвав фінський 120-мм міномет "Оксаною" на честь своєї дружини.

[ + – ] Розрахунок міномета постійно знаходиться під прицілом ЗСУ

"У перші дні найскладніше було підібрати команду, оскільки треба враховувати не лише вміння бійців, а й їх особисті якості. Не всі можуть спрацюватись один з одним, але в нас цієї проблеми немає, оскільки я проводив, зокрема, психологічну роботу", — розповів "Ава".

Сам військовий служить в українській армії з 2016 року. Починав він у добровольчих підрозділах на Донбасі, де й було перше знайомство з мінометами. Пізніше він перейшов на службу у 28-у бригаду й з перших днів повномасштабного вторгнення захищає нашу країну.

[ + – ] Герб України

Після освоєння фінських мінометів розрахунок став суттєвою загрозою для російських сил. Як каже Володимир, окупанти постійно намагаються їх підбити, оскільки на їхньому рахунку десятки знищених БМП, логістичних транспортних засобів та особового складу ЗС РФ. Також "Ава" зауважив, що відчувається дефіцит боєприпасів у російських військ. Якщо раніше випускали до 100 різних боєприпасів, то зараз їх менше завдяки українській далекобійній артилерії.

Нагадаємо, в середині серпня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння 120 мм міномети з Фінляндії. Він здатний випускати до 15 мін за хвилину.

На початку жовтня у Фінляндії анонсували пакет військової допомоги Україні на 93 млн євро. Країна заявляє, що Київ треба буде підтримувати ще довго.