Новые БТР AMPV начали поступать на вооружение армии США для замены устаревших М113

БТР М113 находится на службе американской армии еще с 1960-з годов. Новая машина имеет множество совместимых деталей с САУ и БМП Bradley, что упростит логистику в подразделении.

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Армия США получила первый бригадный комплект из БТР AMPV для 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии. Об этом сообщает Defense News.

Партия бронетранспортеров поставлена в армию США, что знаменует собой начало завершения истории БТРов М113, которые находятся в строю с 1960-х годов.

"Это было долгое путешествие; около десяти лет назад армия приступила к усилиям по модернизации своих боевых групп бронетанковых бригад", — заявил заместитель исполнительного директора по программам Управления программ сухопутных войск США Джим Ширмер.

При этом в издании отмечают, что 3-я пехотная дивизия является также первой структурой, которая имеет на вооружении полностью модернизированную боевую группу из танков Abrams SEPv3, БМП M2A4 Bradley и САУ M109A7 Paladin.

По словам Ширмера, AMPV имеет общие компоненты с артиллерией и БМП, что упростит логистику. В основе БТРа лежит платформа Bradley M2. В ближайшее время ожидается решение о запуске полномасштабного производства новых БТРов. Вместе с тем в бюджет на 2024 год закладывается меньшее количество машин, чем планировалось изначально — 154 БТР на сумму 682,4 млн долларов. Часть средств будут выделены из программы помощи по закупкам оружия, переданного Украине, для возмещения.

Компании BAE Systems также нужно будет нарастить производство с 12 БТР до 16 единиц в год. Сделать это планируют в течение следующих 2 лет. Ежегодно завод сможет изготавливать комплект машин на 1,5 бригады. Для этого потребуются дополнительные инвестиции в производство.

Напомним, 2 марта в Испании решили переделать БТР М113 в беспилотную платформу для эвакуации или разведки.

14 ноября Украина получила 10 БТР М113 со 120-мм минометами на борту.