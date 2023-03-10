Австралійський флот поповнився надводними безпілотниками Bluebottle: як вони посилять ВМС

Флоту важливо створювати систему оповіщення про загрози з боку моря, тому автономні дрони – це дешевий та ефективний засіб для відстеження ситуації на воді.

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Королівський флот Австралії отримав перші два надводні дрони Ocius Bluebottle для посилення обізнаності щодо ситуації на морі. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Міністр оборонної промисловості Пат Конрой заявив, що Австралії як торговельній нації потрібна постійна присутність у морі.

"Як торговельна нація, оточена океанами, постійна присутність морської безпеки має важливе значення для забезпечення нашої національної економіки", — сказав міністр Конрой.

Тому дрони Bluebottle дозволять австралійському флоту підтримувати інтереси Австралії. Особливістю пристрою є те, що він керується силою вітру, а живиться від сонячної енергії. Уникнути зіткнення з іншими об'єктами допомагають камери, радіолокатори та автоматичні системи ідентифікації кораблів або інших перешкод. Blubottle дозволить автономно контролювати та відстежувати ситуацію у певних галузях — це посилить захист торговельних шляхів та судноплавства Австралії.

Дрони Ocius Bluebottle будуть убудовані в нову мережу Thales Australia, яку створюють на суші для автономного патрулювання великих ділянок узбережжя країни

Дрони Ocius Bluebottle будуть убудовані в нову мережу Thales Australia, яку створюють на суші для автономного патрулювання великих ділянок узбережжя країни та тривалих розвідувальних місій. Система повітряних, морських та радіолокаційних систем дозволить Австралії створити розосереджену мережу раннього сповіщення про загрозу.

Плюсом Bluebottle є невисока вартість експлуатації, а також розширені можливості порівняно з іншим обладнанням, яке має флот. Дрони стануть доповненням в арсеналі Австралії пілотованих та безпілотних літальних апаратів, кораблів та підводних човнів.

Загалом австралійський флот замовив 5 надводних дронів Bluebottle, решта три має надійти до липня теперішнього року.

Нагадаємо, 2 березня було представлено перший у світі плавальний безпілотник Hydra, надрукований на 3D-принтері.

18 січня ЗМІ писали, що бойові дрони планують розміщувати на мобільних морських базах, щоб розширити можливості їх застосування.