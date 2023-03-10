Австралийский флот пополнился надводными беспилотниками Bluebottle: как они усилят ВМС

Флоту важно создавать систему оповещения об угрозах со стороны моря, поэтому автономные дроны — это дешевое и эффективное средство для отслеживания ситуации на воде.

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Королевский флот Австралии получил первые два надводных дрона Ocius Bluebottle для усиления осведомленности о ситуации на море. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Министр оборонной промышленности Пат Конрой заявил, что Австралии как торговой нации нужно постоянное присутствие в море.

"Как торговая нация, окруженная океанами, постоянное присутствие морской безопасности имеет важное значение для обеспечения нашей национальной экономики", — сказал министр Конрой.

Поэтому дроны Bluebottle позволят австралийскому флоту поддерживать интересы Австралии. Особенностью устройства является то, что он управляется силой ветра, а питается от солнечной энергии. Избежать столкновения с другими объектами ему помогают камеры, радиолокаторы и автоматические системы идентификации кораблей или других препятствий. Blubottle позволит автономно контролировать и отслеживать ситуацию в определенных областях — это усилит защиту торговых путей и судоходства Австралии.

Дроны Ocius Bluebottle будут встроены в новую сеть Thales Australia, которую создают на суше для автономного патрулирования больших участков побережья страны

Дроны Ocius Bluebottle будут встроены в новую сеть Thales Australia, которую создают на суше для автономного патрулирования больших участков побережья страны и продолжительных разведывательных миссий. Система воздушных, морских и радиолокационных систем позволит Австралии создать рассредоточенную сеть раннего оповещения об угрозе.

Плюсом Bluebottle является невысокая стоимость эксплуатации, а также расширенные возможности по сравнению с другим оборудованием, которое есть у флота. Дроны станут дополнением в арсенале Австралии пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, кораблей и подлодок.

Всего австралийский флот заказал 5 надводных дронов Bluebottle, остальные три должны поступить к июлю нынешнего года.

Напомним, 2 марта был представлен первый в мире плавающий беспилотник Hydra, напечатанный на 3D-принтере.

18 января СМИ писали, что боевые дроны планируют размещать на мобильных морских базах, чтобы расширить возможности их применения.