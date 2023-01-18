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Диджитал

Боевые дроны планируют размещать на мобильных морских базах: зачем это нужно

дроны, беспилотники, БПЛА, ВМС США, истребители США, подводные беспилотники, вертолеты США
Фото: Соцсети

На морские платформы смогут садиться не только БПЛА, но и истребители, а также самолеты морской пехоты.

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Компания General Dynamics, которая более 30-ти лет сотрудничает с ВМС США, заявила о своих планах переделать большие экспедиционные морские базы (ESB) в базовые корабли для дронов, пишет Interestingengineering.

General Dynamics, которую в США принято называть NASSCO, внесла несколько крупных изменений в свою линейку ESB с оглядкой на свежий тренд использования беспилотников всех типов в военных конфликтах, особенно из-за нападения России на Украину. Обычно ESB служат как многоцелевые платформы для различных операций: разведки, наблюдения, противоминных мер и т.д. Но теперь планируется, что они станут мобильными морскими аэропортами для дронов.

дроны, беспилотники, БПЛА, ВМС США, истребители США, подводные беспилотники, вертолеты США Fullscreen
На платформу смогут садиться не только вертолеты, но и истребители F-35B
Фото: ВМС США

С этой целью NASSCO разработала несколько изменений в своих ESB. Например, там появится другая кормовая кабина экипажа, будут добавлены ремонтных блоки и возможность пополнения запасов в море. Но одним из главных изменений является оборудование этих мобильных баз отсеками для подводных беспилотников, таких как Lockheed Orca Extra-Large UUV. А на саму базу смогут прямо в море садиться истребители F-35B, прямо как на настоящий авианосец.

Презентация возможностей обновленных экспедиционных морских баз ВМС США

Однако возможность сажать истребители прямо на ESB не является первостепенной задачей. Куда более важно обеспечить посадку самолетов морской пехоты, таких как смогут V-22 Osprey и CH-53K King Stallions, заявляют в компании.

Свое видение будущего больших экспедиционных морских баз NASSCO представила на выставке Sea Air Space Exposition 2022 и сейчас ожидает решения Министерства обороны США.

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