Боевые дроны планируют размещать на мобильных морских базах: зачем это нужно

На морские платформы смогут садиться не только БПЛА, но и истребители, а также самолеты морской пехоты.

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Компания General Dynamics, которая более 30-ти лет сотрудничает с ВМС США, заявила о своих планах переделать большие экспедиционные морские базы (ESB) в базовые корабли для дронов, пишет Interestingengineering.

General Dynamics, которую в США принято называть NASSCO, внесла несколько крупных изменений в свою линейку ESB с оглядкой на свежий тренд использования беспилотников всех типов в военных конфликтах, особенно из-за нападения России на Украину. Обычно ESB служат как многоцелевые платформы для различных операций: разведки, наблюдения, противоминных мер и т.д. Но теперь планируется, что они станут мобильными морскими аэропортами для дронов.

[ + – ] На платформу смогут садиться не только вертолеты, но и истребители F-35B Фото: ВМС США

С этой целью NASSCO разработала несколько изменений в своих ESB. Например, там появится другая кормовая кабина экипажа, будут добавлены ремонтных блоки и возможность пополнения запасов в море. Но одним из главных изменений является оборудование этих мобильных баз отсеками для подводных беспилотников, таких как Lockheed Orca Extra-Large UUV. А на саму базу смогут прямо в море садиться истребители F-35B, прямо как на настоящий авианосец.

[ + – ] Презентация возможностей обновленных экспедиционных морских баз ВМС США

Однако возможность сажать истребители прямо на ESB не является первостепенной задачей. Куда более важно обеспечить посадку самолетов морской пехоты, таких как смогут V-22 Osprey и CH-53K King Stallions, заявляют в компании.

Свое видение будущего больших экспедиционных морских баз NASSCO представила на выставке Sea Air Space Exposition 2022 и сейчас ожидает решения Министерства обороны США.

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