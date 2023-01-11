Простые квадрокоптеры могут заменить боевые дроны: когда и почему это произойдет

БПЛА MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk сложны в обслуживании и управлении, в отличие от коммерческих дронов.

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Новое подразделение "Оперативная группа 99" на авиабазе Аль-Удейд в Катаре предлагает ВВС США использовать небольшие коммерческие беспилотники, пишет издание defensenews.com.

По словам подполковника и командира группы Эрина Брилла, от роя простых БПЛА самым эффективным средством защиты может стать… еще больший рой простых беспилотников.

Квадрокоптеры имеют ряд преимуществ: их легко достать, стоят они дешево, их относительно просто настроить и ими легко управлять, пишет СМИ. Также они не требуют особого обслуживания, их можно носить в рюкзаках, мгновенно запускать и их можно быстро заменить. Такие беспилотники гораздо проще по всем параметрам, чем дистанционно пилотируемые военные дроны MQ-9 Reaper или RQ-4 Global Hawk. В общем, в 2023 году американские военные всерьез планируют задействовать небольшие дроны вкупе с различными низкотехнологичными гаджетами, которые могут дать летчикам преимущество на поле боя, говорится в материале.

По словам капитана Барретта Копеля, руководителя группы по кибер- и системной интеграции, группа военных уже использовала инструмент радиоэлектронной борьбы, который был собран "на коленке" по инструкции, найденной в Интернете. И гаджет отлично справился со всеми задачами. Коммерческие технологии, которые использовала команда Копеля, помогли создать эффективный инструмент для блокировки радиосигналов, что и требовалось доказать.

Брилл сообщил, что у его группы уже есть небольшой беспилотник, способный собирать данные для формирования карты местности, более четкой, чем предлагает, к примеру, Google Earth. У Пентагона нет ни времени, ни ресурсов, чтобы составить "карту всего мира". Дроны могут помочь заполнить этот пробел, чтобы военные смогли лучше ориентироваться, пишет издание.

Ранее мы сообщали о том, что БПЛА MQ-9 Reaper получил ряд обновлений.