Американцы улучшили легендарные беспилотники MQ-9 Reaper: что изменилось

Новая версия стала более точной и подвижной, а ВМС США планируют расширить эти возможности на весь флот MQ-9А.

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Новый вариант американского военного беспилотника MQ-9 Reaper, созданный компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), совершил первый испытательный полет. Об этом стало известно изданию The Defence Post.

Вариант для мультидоменных операций (M2DO) является улучшенной версией беспилотника MQ-9A Block 5, который состоит на вооружении Военно-воздушных сил США. Данная модификация получила новые датчики для разведки и атаки, более плавную систему навигации, лучшее управление взлетом и посадкой, точные радиолокационные высотомеры.

"Мы рады представить MQ-9A для новых миссий, которые откроются благодаря этим возможностям. Увеличение бюджета в будущем поможет улучшить весь парк MQ-9A", — заявила вице-президент GA-ASI по программам ВВС США Клаудия Моуэри.

После завершения испытаний и доработки версию беспилотника M2DO передадут подразделениям ВВС США и Корпусу морской пехоты. Общее количество единиц, которые получат сервисы, пока не разглашается.

Беспилотники MQ-9A Reaper эксплуатируются несколькими странами НАТО, включая Великобританию, Францию, Италию, Нидерланды и Испанию. Более новая версия MQ-9B General Atomics Aeronautical Systems поставила Великобритании и Бельгии, а Польша недавно заявила о намерении взять MQ-9A в аренду.

В декабре появилась информация, что в Пентагоне идут споры о передаче беспилотников MQ-9A Reaper Украине. Некоторые чиновники хотят обеспечить украинских военных проверенными разведывательными дронами, а другие опасаются, что россияне смогут сбить и получить доступ к секретным технологиям США.

Ранее писали об испытаниях дрона MQ-9A Reaper с капсулой NATO Pod. Он позволяет размещать различные датчики для ведения разведки как американского, так и зарубежного производства.