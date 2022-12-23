Дрон MQ-9A Reaper с капсулой NATO Pod прошел первые испытания: подробности

Новейший модуль позволит беспилотникам нести различные датчики для ведения разведки, и необязательно американского производства.

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Американская компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) впервые подняла в воздух военный беспилотник MQ-9A с новым модулем полезной нагрузки NATO Pod. Предприятие отчиталось об этом на официальном сайте.

Упомянутый модуль NATO Pod представляет собой капсулу для размещения различных датчиков, необходимых для проведения разведки, наблюдения и рекогносцировки на беспилотниках MQ-9A и MQ-9B. Он поддерживает стандартные интерфейсы питания и навигации БПЛА линейки MQ-9, включая каналы передачи данных с наземной станцией управления, а также позволяет внедрять технологии, разработанные за пределами США.

"Блок NATO — это гибкий, масштабируемый, сертифицируемый корпус со конструктивными особенностями, позволяющими размещать системы широкого спектра задач", — отметила General Atomics

GA-ASI разработала блок в сотрудничестве с испанской компании Sener Aeroespacial, последняя построила его в Европе в соответствии со стандартами летной годности НАТО, в том числе обеспечила защиту от молний и ударов птиц. Испытательный полет провели 23 ноября на полигоне Юма в США, он прошел успешно. На MQ-9A при помощи капсулы разместили полезную нагрузку, созданную Arpège SAS France.

"Это действительно важный этап разработки и внедрения продукта. Мы тесно сотрудничали с Sener, чтобы соответствовать требованиям и поддерживать синхронизацию наших объединенных команд для достижения этого отличного результата. Наш успешный испытательный полет позволяет нам начать продавать эту новую возможность нашим международным странам-партнерам как способ быстро добавить независимые возможности полезной нагрузки", — прокомментировал Сатиш Кришнан, вице-президент GA-ASI по полезной нагрузке и эксплуатации.

MQ-9A Reaper эксплуатируются в ряде европейских стран, включая Великобританию, Францию, Италию, Нидерланды и Испанию. Более новый вариант MQ-9B компании GA-ASI был приобретен Великобританией и Бельгией. Недавно Польша объявила, что возьмет в аренду MQ-9A.

Ранее писали, что в США рассматривают возможность отправки в Украину своих БПЛА MQ-9 Reaper. Споры в Пентагоне ведутся уже несколько месяцев, но американские чиновники так и не смогли принять окончательное решение: одни считают, что такие беспилотники смогут переломить ход войны в Украине в пользу ВСУ, а другие опасаются, что россияне смогут завладеть секретными технологиями США.

В феврале General Atomics Aeronautical показала морскую версию беспилотника MQ-9B, названную SeaGuardian. Он предназначен для выполнения операций над водой, в том числе борьбы с лодками, раннего обнаружения угроз, поисково-спасательных миссий, противоракетной обороны и дальней связи.