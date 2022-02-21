В США представили морскую версию разведывательного БПЛА SeaGuardian (фото)
Разработка уже прошла испытания в армии Великобритании, она значительно расширяет возможности разведки на море. Также он может нести груз весом более 2 тонн.
Компания General Atomics Aeronautical показала свой беспилотник SeaGuardian, разработанный для операций над морем. Об этом сообщает Army Recognition.
В Абу-Даби (ОАЭ) началась выставка вооружений, на которой показали морскую версию беспилотник MQ-9B. БПЛА способен вести автономные или управляемые операции. В первую очередь его разработали для Военно-воздушных сил США.Важно
SeaGuardian сконфигурирован для проведения операций по наблюдению над открытой водой. Он может использоваться для выполнения широкого круга задач, включая противолодочную войну, системы раннего предупреждения с воздуха, поисково-спасательные операции дальнего действия, противоракетную оборону, шлюзы и ретрансляторы связи.
Беспилотник уже прошел ряд испытаний вместе с Королевскими ВВС Великобритании. Полеты показали расширенные возможности в морской разведке, наблюдении и обнаружении. Основные характеристики:
- Длина — 11,7 м
- Размах крыла — 24 м
- Грузоподъемность — 2155 кг с 9 внешними узлами подвески и 363 кг на внутреннем отсеке
- Максимальная скорость — 390 км/ч
- Максимальная высота — 12 200 м
- Время полета — около 30 часов
- Запас хода — 9260 км
Напомним, в Польше испытали многоствольный пулемет для борьбы с малыми БПЛА.
Ранее сообщалось, что турецкий БПЛА ANKA пробыл в воздухе рекордные 30,5 часов. Ранее в характеристиках заявлялась автономность на уровне 4 часов.