Гроза дронов: в Польше испытали многоствольный пулемет для борьбы с БПЛА (видео)

Установка способна обнаружить цель на дистанции до 3,5 км. Она может работать практически полностью автономно, оператор лишь дает разрешение на открытие огня.

Польская компания Zakłady Mechaniczne Tarnów совместно с Военным технологическим университетом разработали и испытали систему для борьбы с малыми беспилотники. Об этом сообщает Milmag.

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В конце 2021 года на Центральном полигоне Военно-воздушных сил прошли первые испытания системы для противодействия беспилотникам в полевых условиях. Проверялась проверка возможности обнаружения, сопровождения и борьбы с малыми БПЛА.

[ + – ] Установка получила многоствольный пулемет 12,7 мм

В основе установки лежит 12,7 мм многоствольный пулемет WLKM, который интегрировали с тепловизионной и дневной камерами и лазерным дальномером. Установка способна работать в трех режимах:

режим ручного управления

полуавтоматический режим

автоматический режим (оператор только дает команду на ведение огня)

Заявляется, что радиолокационная станция способна выявлять цели на дистанции до 3,5 км. При этом испытания показали, что наиболее эффективный режим огня по дронам был в автоматическом режиме. Для этого применялась оптико-электронная станция и тепловизор.

Разработчики планируют использовать комплекс не только как средство против дронов, но и для уничтожения живой силы врага, низколетящих самолетов и вертолетов, а также как средство противовоздушной обороны для военных кораблей.

Напомним, 2 февраля в Турции завершили испытание 35-мм артсистемы для борьбы с дронами. Она способна работать не только по БПЛА, но и по наземным целям.

Ранее Фокус сообщал, что в США интегрируют систему борьбы с дронами на БТР.