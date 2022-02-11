Гроза дронів: у Польщі випробували багатоствольний кулемет для боротьби з БПЛА (відео)

Установка здатна виявити ціль на відстані до 3,5 км. Вона може працювати майже повністю автономно, оператор лише дає дозвіл на відкриття вогню.

Польська компанія Zakłady Mechaniczne Tarnów спільно з Військовим технологічним університетом розробили та випробували систему для боротьби з малими безпілотниками. Про це повідомляє Milmag.

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Наприкінці 2021 року на Центральному полігоні Військово-повітряних сил пройшли перші випробування системи для протидії безпілотникам у польових умовах. Перевірялася перевірка можливості виявлення, супроводу та боротьби з малими БПЛА.

[ + – ] Установка отримала багатоствольний кулемет 12,7 мм

В основі установки лежить 12,7 мм багатоствольний кулемет WLKM, який інтегрували з тепловізійною і денною камерами та лазерним далекоміром. Установка здатна працювати у трьох режимах:

режим ручного керування;

напівавтоматичний режим;

автоматичний режим (оператор лише дає команду на ведення вогню).

Заявляється, що станція радіолокації здатна виявляти цілі на дистанції до 3,5 км. При цьому випробування показали, що найефективніший режим вогню по дронах був автоматичний. Для цього застосовувалася оптико-електронна станція і тепловізор.

Розробники планують використовувати комплекс не тільки як засіб проти дронів, але й для знищення живої сили ворога, літаків і вертольотів, що низько летять, а також як засіб протиповітряної оборони для військових кораблів.

Нагадаємо, 2 лютого в Туреччині завершили випробування 35-мм артсистеми для боротьби з дронами. Вона здатна працювати не лише за БПЛА, а й по наземних цілях.

Раніше Фокус повідомляв, що в США інтегрують систему боротьби з дронами на БТР.