Єдина у своєму роді. США інтегрують систему боротьби з дронами на БТР (фото)

Уражатиме рій безпілотників система за допомогою потужних мікрохвильових атак, здатної "занурити супротивників у темні віки".

Стартап Epirus разом із General Dynamics Land Systems (GDLS) об'єднали свої зусилля для інтеграції системи боротьби з дронами на БТР. Про це повідомляє Defense News.

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Стратегічне співробітництво передбачає встановлення енергетичної установки Leonidas у БТР Stryker компанії GDLS. Це дозволить створити протиповітряну оборону ближньої дії, яка буде здатна боротися з роєм дронів або інших літальних апаратів, що не пілотуються.

Leonidas — це установка, яка призначена для боротьби з роєм дронів, а не тільки з окремими одиницями. Система використовує потужні мікрохвильові потужності для знищення роїв БПЛА. Окрім знищення дронів потужності установки вистачить для ураження будь-якої електроніки.

"Leonidas може занурити наших супротивників у темні віки", — заявив співзасновник Epirus Бо Марр.

Повідомляється, що днями компанія Epirus показала різним службам США можливості встановлення. За словами Марра, система продемонструвала свою придатність до використання за будь-якої погоди та температури. Він також додав, що Leonidas — це єдина у своєму роді зброя, здатна протистояти рою дронів і завдавати високоточних ударів на великій відстані.

Нагадаємо, у США створять прототип лазерної зброї потужністю 300 кВт для ППО та ПРО. Також в Ізраїлі розробили нову систему боротьби з дронами, здатною зафіксувати цілі розміром із шершня.