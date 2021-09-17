З виявленням цілей розміром від 1,5 см: в Ізраїлі розробили нову систему боротьби з дронами

Установка може виявити ціль розміром з шершня на дистанції до 3,5 км і знищити її лазером.

Ізраїльська компанія Rafael показала нову систему для боротьби з дронами на виставці озброєння в Лондоні. Про це повідомляє Army Recognition.

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Система Drone Dome є рішенням, що здатне ідентифікувати невідомі цілі, генерувати спецпопередження для дронів, а також не створювати перешкод для інших літальних засобів. Цього вдалося досягти завдяки використанню спеціальної спрямованої антени, що дозволить працювати в сильно завантаженому повітряному просторі.

[ + – ] Нейтралізований дрон

Стверджується, що система може працювати в будь-яких погодних умовах і може виявляти цілі розміром до 2 квадратних сантиметрів на відстані 3,5 км (для порівняння, розмір шершня становить 1,8-2,4 см, — Фокус). Drone Drome охоплює все в радіусі 360 градусів. Також установка може збивати з цілі БПЛА або фізично їх знищувати лазером. Система наводиться на ціль протягом декількох секунд за допомогою датчика C4I.

На сайті розробника також вказується, що систему можна інтегрувати з будь-яким сенсором і стрілком.

[ + – ] Принцип роботи системи

Нагадаємо, у Тайвані створять систему захисту від дронів "через неминучу загрозу Китаю".

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