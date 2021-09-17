С обнаружением целей размером от 1,5 см: в Израиле разработали новую систему борьбы с дронами

Установка может обнаружить цель размером с шершня на дистанции до 3,5 км и уничтожить ее лазером.

Израильская компания Rafael показала новую систему для борьбы с дронами на выставке вооружения в Лондоне. Об этом сообщает Army Recognition.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Система Drone Dome представляет собой решение, способное идентифицировать неизвестные цели, генерировать спецпредупреждения для дронов, а также не создавать помех для других летательных средств. Этого удалось достичь благодаря использованию специальной направленной антенны, что позволит работать в сильно загруженном воздушном пространстве.

[ + – ] Нейтрализированный дрон

Утверждается, что система может работать в любых погодных условиях и может обнаруживать цели размером до 2 квадратных сантиметров на расстоянии 3,5 км (для сравнения, размер шершня составляет 1,8-2,4 см, — Фокус). Drone Drome охватывает все в радиусе 360 градусов. Также установка может сбивать с цели БПЛА или физически их уничтожать лазером. Система наводится на цель в течение нескольких секунд при помощи датчика C4I.

На сайте разработчика также указывается, что систему можно интегрировать с любым сенсором и стрелком.

[ + – ] Принцип работы системы

Напомним, в Тайвани создадут систему защиты от дронов "из-за неизбежной угрозы Китая".

Ранее эксперты показали 8 систем для борьбы с дронами.