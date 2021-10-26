Единственная в своем роде. В США интегрируют систему борьбы с дронами на БТР (фото)

Поражать рой беспилотников система будет при помощи мощных микроволновых атак, способной "погрузить противников в темные века".

Стартап Epirus вместе с General Dynamics Land Systems (GDLS) объединили свои усилия для интеграции системы борьбы с дронами на БТР. Об этом сообщает Defense News.

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Стратегическое сотрудничество предусматривает установку энергетической установки Leonidas в БТР Stryker компании GDLS. Это позволит создать противовоздушную оборону ближнего действия, которая будет способна бороться с роем дронов или других непилотируемых летательных аппаратов.

Leonidas — это установка, которая предназначена для борьбы с роем дронов, а не только с отдельными их единицами. Система использует мощные микроволновые мощности для уничтожения роев БПЛА. Помимо уничтожения дронов мощности установки хватит для поражения любой электроники.

"Leonidas может погрузить наших противников в темные века", — заявил соучредитель Epirus Бо Марр.

Сообщается, что на днях компания Epirus показала разным службам США возможности своей установки. По словам Марра, система продемонстрировала свою пригодность к использованию при любой погоде и температуре. Он также добавил, что Leonidas — это единственное в своем роде оружие, способное противостоять рою дронов и наносить высокоточные удары на большом расстоянии.

Напомним, в США создадут прототип лазерного оружия мощностью в 300 кВт для ПВО и ПРО. Также в Израиле разработали новую систему борьбы с дронами, способной обнаружить цель размером с шерня.