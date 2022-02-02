У Туреччині завершили випробування 35-мм артилерійської системи для боротьби з дронами (фото)

Після проведення випробувань система готова до практичного застосування. Вона здатна знищувати не лише БПЛА, а й відпрацьовувати по наземних цілях.

Турецька компанія Aselsan завершила випробування 35-мм системи для боротьби з безпілотниками та наземними цілями. Система готова до практичного застосування. Про це повідомляє TurDefense.

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Aselsan провели експлуатаційні випробування та демонстраційні стрілянини з 35-мм багатоцільової артсистеми Göker. Усі дії проводились на полігоні Міноборони Туреччини Карапінар.

[ + – ] Установка Göker

Система Göker розроблена для протидії літальним апаратам, що летять на надмалих висотах, а також знищення наземних цілей. У виданні наголошують, що наразі установка розгорнута на кордоні Туреччини.

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Як боєприпаси використовуються 35-мм снаряди ATOM. За заявою компанії, вони підвищують ефективність комплексу проти сучасних загроз — крилатих ракет, ракет "повітря-земля", БПЛА, вертольотів та літаків. Дальність стрілянини у Göker становить понад 5 км.

[ + – ] Снаряд АТОМ

Нагадаємо, турецька TUSAŞ поставить до Казахстану партію БПЛА Anka. Раніше повідомлялося, що в Туреччині готують чергову партію безпілотників Bayraktar для української армії.