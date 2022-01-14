У Туреччині готується чергова партія безпілотників Bayraktar для України (фото)

Під час відвідування заводу виробництва Bayraktar міжпарламентською групою дружби Україна-Туреччина на фото з'явилася задня частина БПЛА з українським гербом.

Пресслужба турецької компанії Bayraktar опублікувала фотографії міжпарламентського гурту дружби Україна-Туреччина, на якому засвітився ударний Bayraktar TB2 із українським маркуванням.

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У складі групи був лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Разом із іншими нардепами вони відвідали кампус із виробництва БПЛА імені Оздеміра Байрактара. Серед інших фото з'явився знімок із задньою частиною БПЛА, на якому видно герб України.

[ + – ] Халюк Байрактар і Мустафа Джемілєв Фото: Baykar Defense

Зазначимо, що зараз Bayraktar планує будувати завод із виробництва та модернізації БПЛА TB2. Підприємство збудують за турецькі кошти. За весь минулий рік Україна купила в Туреччини військову продукцію на суму понад 123 млн доларів. Окрім ударних БПЛА, Україна купує пістолет-кулемети МР5 і радіостанції від ASELSAN.

Нині на озброєнні української армії є 12 Bayraktar TB2.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков анонсував закупівлю ще Bayraktar TB2 для захисту незалежності України. Також повідомлялося, що Україна може закупити БПЛА Akinci, які використовуватимуть у зоні ООС.