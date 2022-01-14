В Турции готовится очередная партия беспилотников Bayraktar для Украины (фото)

Во время посещения завода производства Baykar межпарламентской группой дружбы Украина-Турция, на фото показалась задняя часть БПЛА с украинским гербом.

Пресс-служба турецкой компании Bayraktar опубликовала фотографии межпарламентской группы дружбы Украина-Турция, на котором засветился ударный Bayraktar TB2 с украинской маркировкой.

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Настучать по Панцирю. Пройдет ли Bayraktar TB2 проверку на прочность в Украине

В составе группы был лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Вместе с другими нардепами они посетили кампус по производству БПЛА имени Оздемира Байрактара. Среди прочих фото, появился снимок с задней частью БПЛА, на котором виден герб Украины.

[ + – ] Халюк Байрактар и Мустафа Джемилев Фото: Baykar Defense

Отметим, что сейчас Bayraktar планирует строить завод по производству и модернизации БПЛА TB2. Предприятие построят за турецкие средства. За весь прошлый год Украина купила у Турции военной продукции на сумму свыше 123 млн долларов. Кроме ударных БПЛА, Украина закупает пистолет-пулеметы МР5 и радиостанции от ASELSAN.

Ныне на вооружении украинской армии есть 12 Bayraktar TB2.

Напомним, министр обороны Алексей Резников анонсировал закупку еще Bayraktar TB2 для защиты независимости Украины. Также сообщалось, что Украина может закупить БПЛА Akinci, которые будут использовать в зоне ООС.