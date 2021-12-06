Украина закупила у Турции военную продукцию на $123 млн (фото)

Расходы Киева на закупку турецких оборонных средств увеличились в семь раз в сравнении с показателями за предыдущие 12 месяцев.

В течение 2021 года Украина приобрела военную продукцию у Турции на сумму в более $123 млн. Об этом информирует агентство Анадолу.

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По данным журналистов, турецкие предприятия из оборонного комплекса за 11 месяцев текущего года превысили показатель экспорта военной продукции за весь прошлый год.

Украина попала в ТОП-6 главных импортеров турецкой военной продукции:

1 место — США ($1 млрд);

2 место — Азербайджан ($192,1 млн);

3 место — Катар ($180,5 млн);

4 место — ОАЭ ($161,4 млн);

5 место — Германия ($142,8 млн);

6 место — Украина ($123,2 млн).

[ + – ] Украина потратила $123 млн на закупку турецкой военной продукции Фото: Анадолу

Расходы Украины на закупку оборонной продукции Турции в 2021 году увеличились в семь раз, если сравнивать с данными за предыдущие 12 месяцев.

Помимо разведывательно-ударных комплексов Bayraktar TB2, Киев также закупает у Анкары радиостанции марки ASELSAN и пистолеты-пулеметы MP5.

Ранее Фокус сообщал, что Украина планирует закупить еще беспилотников Bayraktar TB2.

Помимо этого, в середине ноября гендиректор завода Baykar анонсировал строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине. На предприятии, которое построят за деньги Анкары, будут не только создавать БПЛА, но и модернизировать существующую продукцию.

Боевое использование беспилотников Bayraktar TB2 на Донбассе вынудило Владимира Путина пожаловаться Ангеле Меркель. Глава Кремля обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и заявил, что Киев "все больше прибегает к силовым методам".