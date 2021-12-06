Украина закупила у Турции военную продукцию на $123 млн (фото)
Расходы Киева на закупку турецких оборонных средств увеличились в семь раз в сравнении с показателями за предыдущие 12 месяцев.
В течение 2021 года Украина приобрела военную продукцию у Турции на сумму в более $123 млн. Об этом информирует агентство Анадолу.
По данным журналистов, турецкие предприятия из оборонного комплекса за 11 месяцев текущего года превысили показатель экспорта военной продукции за весь прошлый год.
Украина попала в ТОП-6 главных импортеров турецкой военной продукции:
- 1 место — США ($1 млрд);
- 2 место — Азербайджан ($192,1 млн);
- 3 место — Катар ($180,5 млн);
- 4 место — ОАЭ ($161,4 млн);
- 5 место — Германия ($142,8 млн);
- 6 место — Украина ($123,2 млн).
Расходы Украины на закупку оборонной продукции Турции в 2021 году увеличились в семь раз, если сравнивать с данными за предыдущие 12 месяцев.
Помимо разведывательно-ударных комплексов Bayraktar TB2, Киев также закупает у Анкары радиостанции марки ASELSAN и пистолеты-пулеметы MP5.
Ранее Фокус сообщал, что Украина планирует закупить еще беспилотников Bayraktar TB2.
Помимо этого, в середине ноября гендиректор завода Baykar анонсировал строительство завода по производству беспилотников Bayraktar в Украине. На предприятии, которое построят за деньги Анкары, будут не только создавать БПЛА, но и модернизировать существующую продукцию.
Боевое использование беспилотников Bayraktar TB2 на Донбассе вынудило Владимира Путина пожаловаться Ангеле Меркель. Глава Кремля обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и заявил, что Киев "все больше прибегает к силовым методам".