"Должны защищать независимость": Минобороны закупит еще Bayraktar TB2 для нужд ВСУ

По словам Алексея Резникова, Украина вправе использовать ударные беспилотники согласно уставу ООН. При этом министр уточнил, что это будут украинские БПЛА, произведенные в Турции.

Министр обороны Алексей Резников заявил о планах закупить дополнительное количество ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В рамках рабочей поездки в зону ООС Алексей Резников вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным выслушали доклад о ситуации на востоке Украины. Их ознакомили с опытом и перспективами применения ударно-разведывательного БПЛА Bayraktar TB2 в зоне ООС.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы еще дополнительно планируем приобрести их в следующем году. … Они будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно 51 статье устава ООН", — заявил Резников.

Он также подчеркнул, что это будут украинские Bayraktar. Их сделают в Турции, но они будут украинскими и на вооружении ВСУ. Недавно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу попросил Украину не использовать фразу "турецкие БПЛА" при их использовании.

При этом Залужный подчеркнул, что Вооруженные силы находятся в постоянной готовности применить БПЛА в случае провокационных действий со стороны вооруженных формирований РФ.

Ныне на вооружении украинской армии есть 12 Bayraktar TB2 — это две беспилотные системы, которы состоят из станций управления и другого оборудования.

Напомним, по словам Залужного, в ОРДЛО на постоянной основе воюет около 2 тысяч кадровых российских военных. А всего на подконтрольных армейских корпусах находится 35 тыс. военных.

Фокус сообщал, что Резников впервые отправился в зону ООС впервые в статусе министра обороны. А 5 ноября появилось видео, снятое в командном пункте ВСУ. На нем изображено применение Bayraktar на Донбассе.